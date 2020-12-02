11月30日，第十七届中国—东盟博览会闭幕。当天为公众开放日，众多市民在展会上选购国外特色产品。

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11月27日至30日，以“共建‘一带一路’，共兴数字经济”为主题的第十七届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”）在广西南宁举行。场馆内外、线上线下，对接推介、洽谈签约，展商们获得感满满，扩大合作的信心满满。

“促进中外客商精准对接，实现互利共赢”

印尼的咖啡、老挝的家具、巴基斯坦的手工地毯……东博会场馆内，来自世界各地的产品让人目不暇接，客商络绎不绝。

在东盟国家馆展区，马来西亚商人蔡权正在请顾客品尝咖啡。蔡权的公司主营马来西亚咖啡等产品的加工和出口，这已是他连续第七年参加东博会。“面对疫情严峻考验，举办这样的国际性展会十分难得。”蔡权说，展会期间，他接待了不少购买产品和咨询代理的客户。

喀麦隆采购商卡洛斯对此行十分满意。他不仅订购到想要的产品，还通过展会了解到许多新产品新技术，筹划了新的生产计划。“东博会是一个开放合作的平台，在这里可以了解新信息，交流新需求，促进贸易对接。”

经过17年的耕耘，东博会不断创新形式，展品日趋丰富多样，参展行业领域更加广泛，从食品饮料、农产品等扩大到投资服务、高科技产品等领域，中国—东盟合作不断提质升级。连续多年参展的福建商人何红勤说，国内生产商可以根据外方需求，针对当地市场提供产品与服务，“东博会促进中外客商精准对接，实现互利共赢。”

今年是中国—东盟自贸区全面建成10周年。10年来，中国和东盟经贸合作不断取得新成就，双边贸易额由2010年的2928亿美元增至2019年的6415亿美元。今年前10个月，中国—东盟贸易额逆势增长7%，实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破，充分体现了双方经贸关系的韧性和活力。东博会用丰硕的成果体现出中国—东盟合作是互惠互利、开放包容的，为激活区域及世界经济复苏作出积极贡献。

“加强数字经济合作，将惠及更多中小企业”

今年是中国—东盟数字经济合作年。数字经济发展成为中国与东盟国家深化互联互通合作的新增长点。本届东博会首次采取线上线下融合的方式举办，1600多家中外企业线下参展，1900多家企业参加“云上东博会”。

3D展厅、线上洽谈、跨境直播……“云上东博会”打造了一个多方联动的展览展示平台，累计展示商品4800多件。截至11月30日12时，“云上东博会”全网曝光量超过10亿人次，站内访问量超过2005万人次。“太方便了！全部订单都在线上进行，不需再赶往北京、上海等地跑销售。”菲律宾一家日化企业的创始人凯若琳说。

“云上东博会”还将继续常年运行，中外参展商可全年在线进行展示洽谈、直播营销。蔡权向记者介绍了他触网“云上东博会”的经历：对方企业因故到不了会场，通过该平台，双方确定好交易细节，对方收到样品后，如果满意就可以直接在平台下单。“后疫情时代，中国和东盟加强数字经济合作，将惠及更多中小企业。”

东博会上，5G、大数据、区块链等领域备受关注。广西区块链科创园今年刚开园。“这是我们第一次参加东博会，效果超出预期。”广西区块链科创园综合部经理齐枫表示，在本届东博会上，科创园与东盟国家的企业签署了相关合作框架协议。未来，他们计划在马来西亚、泰国等国进行区块链产业园规划、建设和运营。

本届东博会期间，还举行了中国—东盟信息港论坛、中国—东盟数字技术展览、《中国数字经济发展和东盟企业机会》英文蓝皮书发布等活动，签约一批数字经济合作项目。东盟秘书长林玉辉表示，东盟国家数字经济所占国内生产总值比例，预计将从2015年的1.3%提高到2025年的8.5%，中国与东盟国家在数字经济领域互补性强、合作潜力巨大。

“为东盟与中国深化合作注入更多动能”

本届东博会首次设置粤港澳大湾区合作展区、国际门户港展区、公共防疫和卫生展区，首次整体展示中国（广西）自贸试验区，呈现中国—东盟合作新亮点新态势。

在北部湾国际门户港展台，一名观众正在工作人员的协助下佩戴VR设备。观众可以借此“走进”钦州自动化集装箱码头，体验码头智能装卸流程。独特的互动体验方式让观众连连惊叹。

“北部湾国际门户港将给中国西部地区和周边东南亚国家带来更多贸易便利。”负责展区搭建统筹工作的《中国—东盟博览》杂志社社长高航告诉记者，通过东博会，北部湾国际门户港展示了在构建面向东盟的国际大通道中所具有的发展潜能和广阔前景。

2019年8月，中国（广西）自贸试验区设立，突出中国—东盟开放合作先行先试、沿边特色、陆海联动等特点，形成共建“一带一路”有机衔接的重要门户。中国（广西）自贸试验区钦州港片区协调指导局局长叶俊表示，不少外国客商在东博会上对自贸区政策和优势有了深入了解，自贸区必将吸引更多投资，前景可期。

东博会如期举办，彰显了中国坚定不移扩大对外开放、增强国内国际经济联动效应的坚强决心。新加坡商人刘文添告诉记者，中国疫情防控取得重大战略成果，率先恢复经济增长，更多外国投资者希望参与或加大对华投资。“东博会必将为东盟与中国深化合作注入更多动能。”

春种一粒粟，秋收万颗子。明年是中国—东盟建立对话关系30周年。在新形势下，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将汇聚更多力量、创造更多商机，为推动地区繁荣发展、携手共建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出更大贡献。

（本报记者邓建胜、庞革平、刘慧、张矜若、李纵、张云河）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 03 版）

(责编：牛镛)