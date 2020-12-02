欧盟初步认定亚马逊破坏公平竞争

欧盟委员会执行副主席兼竞争和反垄断事务专员玛格丽特·韦斯塔格日前表示，欧盟对美国电商巨头亚马逊公司涉嫌不正当竞争的第一阶段调查结束，初步认定亚马逊公司违反欧盟反垄断规则，破坏了公平竞争环境。分析认为，欧盟有可能在明年作出最终裁决，亚马逊公司或被处以占其全球营业额10%的罚金。据美国有线电视新闻网估计，罚金最高可达370亿美元。

韦斯塔格在一份声明中说，调查人员通过对亚马逊平台在欧洲市场的8000万笔交易记录和1亿件商品进行采样分析后发现，第三方卖家的产品和交易数据可以详细、实时地反馈到亚马逊零售业务算法中。正是基于这些算法，亚马逊可以优化自己的产品、价格、库存和供应链管理。欧盟认为，亚马逊扮演了“参赛选手”和“裁判员”的双重角色，导致第三方卖家处于劣势。数据显示，在亚马逊平台的某些品类中，亚马逊公司自营产品只占该品类总量的约10%，却获得了超过50%的销售额。

去年7月，欧盟委员会启动对亚马逊的调查。调查人员认定，亚马逊公司通过制定一系列规则，为自有零售商和使用其服务的卖家提供优惠，从而使第三方卖家对该平台产生过度依赖，无法自由选择交易平台。欧盟表示，将很快对亚马逊公司开展第二阶段调查。

据统计，在过去5年，欧洲电子商务销售额几乎翻番，2020年1月至11月销售额已达7200亿欧元。亚马逊在欧洲电子商务领域扮演重要角色，超过70%的法国消费者和80%的德国消费者在过去一年内曾在亚马逊平台购物。今年第二季度，亚马逊线上销售同比增长48%，其中欧洲地区增幅最为明显。欧洲消费者联盟总干事莫妮克·戈恩斯认为，人们在疫情防控期间越来越依赖电商平台，“如果亚马逊等公司滥用市场优势地位，打压其平台上第三方卖家，剥夺消费者的选择权，对消费者是非常有害的。”

欧盟此前曾对谷歌等美国科技公司处以数十亿美元罚款。欧盟委员会计划在12月公布一系列竞争政策新规，以更好监管在各自领域占支配地位的大型企业。欧洲媒体认为，亚马逊公司最终可能寻求和解，避免被判违规和缴纳高额罚金。

（本报布鲁塞尔12月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 16 版）

(责编：牛镛)