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哥斯达黎加环境政策成效显著

本报驻巴西记者  朱东君

2020年12月02日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　哥斯达黎加最近启动了一个名为“未来足迹”的大型植树造林项目，计划在该国北部地区种植20万棵树。其中，6.5万棵种植在公共道路区域，12万棵在农牧区，还包括1.5万棵再生林木；项目还包含未来5年的树木养护工作。政府希望在明年9月前完成植树目标。

　　预计“未来足迹”项目将创造约200个工作岗位，约700人将直接受益。“这一项目将促进经济绿色、包容复苏，提供工作岗位，为子孙后代创造一个更好的未来。”哥斯达黎加副总统坎贝尔在启动仪式上说。

　　据悉，联合国开发计划署等组织为项目提供资金支持。“小农户、女性和青年是项目资金的目标群体。”哥斯达黎加环境和能源部部长梅萨表示，“这些群体经济条件有限，受气候变化影响最直接。”项目鼓励民众、企业、学校和社会团体通过捐款、提供志愿服务、自发组织植树活动等方式参与其中。

　　上世纪40年代，哥斯达黎加约3/4的国土被森林覆盖。至上世纪80年代，约一半森林因开辟耕地和牧场、大面积毁林开荒而消失。在意识到环境问题的重要性后，哥斯达黎加转变发展模式，通过多年努力，如今森林重新覆盖一半以上国土。政府计划到2030年将森林覆盖率进一步提升至60%。

　　在保护和恢复森林资源的过程中，哥斯达黎加建立生态保护区，大力开展造林活动，出台相关法案，激发民众共同参与植树护林；上世纪90年代，通过颁布新森林法，建立环境服务补偿机制；为帮助民众开展林业相关活动，林业基金会推出林业信贷，针对不同人群、不同类型的林业活动，提供相应资金支持；通过注重农作物和树木搭配种植，既增加农村林地面积，又提高生产效益。例如在可可田里种植香蕉树，香蕉树可以为可可提供荫蔽和肥料，方便传粉昆虫栖息。

　　农林业的发展为生态旅游创造了条件，让生态旅游成为哥斯达黎加的支柱产业之一。有评论认为，哥斯达黎加在环境政策上的连贯性和一致性，促成了其在生态治理上的成功。

　　（本报里约热内卢12月1日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月02日 16 版）
(责编：牛镛)
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