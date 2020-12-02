邻里互助 共同抗疫（患难见真情 共同抗疫情）

11月30日，一辆载有核酸检测仪器和试剂的蒙古国货车报关出境中国内蒙古二连浩特口岸，进入蒙方境内。此前，中国外交部发言人表示，中国政府决定紧急向蒙方援助一批核酸检测仪器和试剂，支持蒙方抗击疫情。据悉，此次中方紧急调配的抗疫物资已陆续抵达二连浩特口岸。二连海关启动抗疫物资快速验放通关模式，力求物资尽快送抵。

截至12月1日，蒙古国新冠肺炎累计确诊病例801例，累计治愈病例358例，其中本土确诊病例主要分布在色楞格省和乌兰巴托市等6省1市。蒙古国政府11月29日宣布，将部分地区“全民警戒状态”延长至12月11日6时，以巩固抗疫成果。

为帮助蒙方应对疫情挑战，中国政府先后3次向蒙方无偿援助抗疫物资，包括核酸检测试剂、防护口罩、医用防护服、呼吸机和负压救护车等。中国企业和民间也多次伸出援手，支持蒙方抗击疫情。

蒙古国官员对中方再次向蒙方援助医疗设备和抗疫物资予以高度评价。蒙古国卫生部公共关系和监测司司长娜仁格日乐表示，疫情防控以来，蒙方研究并借鉴了中国等国家防疫的成功经验并取得良好效果。中方援助的核酸检测仪器投入使用后，将极大提升蒙方核酸检测能力。

蒙古国有句谚语：“邻里心灵相通，命运与共。”在蒙古国媒体关于蒙中携手共抗疫情的新闻报道网页上，蒙古国网友纷纷留言，积极评价蒙中关系：“蒙中关系不断加强，有益于蒙古国的发展。”“感谢中国政府和人民，希望蒙中睦邻互信伙伴关系不断深化。”

蒙古国卫生部部长蒙赫赛汗表示，蒙中两国人民密切配合、相互支持，谱写了邻里互助、共同抗疫的友好篇章。蒙方愿继续同中方携手合作，争取早日战胜疫情。

（本报乌兰巴托12月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 16 版）

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