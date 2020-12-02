非洲合作应对安全挑战（国际视点）

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近期，非洲部分地区和国家恐袭事件频发，安全形势持续面临挑战。在共抗疫情背景下，非盟及非洲国家强化合作，积极应对恐怖主义威胁，同时国际社会也努力为非洲国家提供更多安全及人道援助，帮助维护地区安全稳定。

联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦近日表示，疫情防控期间，非洲多个地区和国家的安全形势不容乐观。联合国维和人员在萨赫勒等地区的反恐行动次数不断增加，但一些地区面临的安全挑战依然严峻，急需国际社会加大协调援助力度，帮助非洲地区共同打击恐怖主义。

多地恐袭事件频发

联合国的相关研究发现，近期极端组织制造并参与的恐袭活动主要集中在索马里、乍得湖盆地、萨赫勒地区西部和莫桑比克等地区。其中，针对平民的袭击事件明显增加，一年间增加了约47%，约占暴力活动总数的31%。

当地时间11月28日，尼日利亚东北部博尔诺州一村庄的40多名村民，在农田干活时遭极端组织“博科圣地”武装分子袭击遇害，并有多人失踪。尼日利亚总统布哈里发表声明谴责“博科圣地”的暴行，表示政府已向武装部队提供必要支持，加大打击该极端组织的力度。据当地媒体报道，“博科圣地”近来在尼日利亚东北部频繁出没并发动袭击，同时对周边的乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。

在索马里首都摩加迪沙，极端组织“青年党”11月27日对一家冰淇淋商店发动自杀式爆炸袭击，造成至少7人死亡。此前数日，“青年党”在摩加迪沙另一餐厅发动自杀式爆炸袭击，并在郊外一个安全检查站制造爆炸，造成数十名平民和士兵死伤。索马里“青年党”与“基地”组织关联密切，最近一段时期在索马里及其邻国频繁发动恐怖袭击。索政府军已加强部署，向“青年党”在该国中部据点发动攻势。

在莫桑比克北部地区，极端组织活动愈加猖獗。近日，一支武装团体再次袭击了该国德尔加杜角省北部的多个村庄，残暴杀害50多人、绑架多名妇女儿童，并烧毁大量房屋。据国际移民组织报告，自2017年以来，德尔加杜角省北部地区的武装分子和团体不断实施包括招募童兵在内的严重侵犯人权行为。最新数据显示，该地区因逃避冲突而流离失所的人数，从今年早些时候的约8.8万人增至现在的超过35.5万人。莫桑比克外长马卡莫近日警告，该国北部的极端武装活动可能会蔓延到周边国家，甚至威胁到整个南部非洲地区安全。

联合国人道主义事务协调厅10月份发布的最新数据显示，受疫情蔓延、武装冲突、贫困和气候变化等因素影响，仅非洲萨赫勒地区就有约1320万人需要人道主义援助，其中半数是儿童。

背后多重因素交织

根据非洲联盟恐怖主义研究与调查中心的数据，从2020年1月至8月，非洲发生了1168起恐怖袭击，与2019年同期的982次袭击相比，增加了18%。另据位于美国的非洲战略研究中心统计，从去年6月至今年6月的一年时间里，非洲激进极端团体参与了4161起暴力事件，激增31%，创下了这些团体暴力活动数量新高。这一数字较2011年增长了6倍之多。

有分析指出，仍在非洲多国蔓延的疫情使得该地区反恐形势日趋复杂化。“犯罪分子和暴力极端分子正在利用疫情给世界制造更多混乱”，联合国区域性犯罪与司法研究所最近的研究报告表明，恐怖主义、暴力极端主义和有组织犯罪集团正试图利用新冠肺炎大流行，更加频繁活动，伺机破坏当地政府的疫情应对措施和可信度。

《现代外交》网站的报道分析说，“博科圣地”最近将目标对准存在粮食安全问题、失业状况严重的地区。该组织利用社交网络发布反对防疫措施的言论，将攻击目标转向了医护人员，同时通过给失业青年提供工资、制作大量宣传片等方式引诱年轻人加入极端团体。

非洲智库安全研究所11月发布的报告指出，极端组织通过多种手段筹集资金，特别是利用国际非法金融网络进行跨国犯罪，包括雇佣军队以及贩运人口、毒品、枪支等，从而“越来越有能力发动和维持军事进攻”。据该机构观察，极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚溃败后回流的极端分子加剧了地区不安全形势，“极端分子回流加速了恐怖主义在非洲大陆的扩散”。

从根源上铲除恐怖主义

联合国秘书长古特雷斯近期在第二届联合国反恐周的发言中指出，恐怖主义不分国界，对所有国家都造成危害，只能通过强化国际合作将其击败，“我们必须利用多边主义的力量来找到实际的解决方案”。古特雷斯提出，应继续提升最需要援助国家的反恐能力、密切监测极端分子不断变化的新趋势和新技术、关注受暴力和偏见侵害的妇女权益、阻止恐怖言论传播、加强信息共享等来指导未来反恐行动。

非洲国家及相关国际合作开展的人道主义救援、反恐军事行动取得明显成效。布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔于2014年12月成立了萨赫勒五国集团，开展跨境联合军事反恐行动，成为“区域和平建设的重要力量”。马里常驻联合国代表孔福罗近日代表萨赫勒五国集团发言时表示，五国集团部队内部、部队与其他安全力量之间在军事行动方面加强了协调，在打击恐怖主义方面取得积极进展。例如，五国集团近日在同法国军队协同作战时，击毙了基地组织分支“伊斯兰马格里布基地组织”高级指挥官、关键人物阿格·穆萨。今年6月，该极端组织的另一头目德鲁克德勒也被击毙。

非盟于2002年建立了非洲和平与安全架构，集合金融、政治、军事等多重手段，为非洲国家预防、管理和解决冲突，在维护非洲地区安全稳定上起到了重要作用。目前非盟正在考虑对该机制的“和平支持行动”进行重新定义，加大对反恐行动的支持，拟组建“特别反恐部队”。这些议程将在明年2月的非盟峰会前进行研究和评估。

“仅凭军事行动不足以克服恐怖主义和暴力极端主义所构成的威胁”，安全研究所的报告特别建议，非洲的反恐对策应从目前的军事打击扩展到“非暴力预防措施”，以防止激进化和暴力条件形成。这需要在基础教育、创造就业、遏制极端思想传播等方面作出努力。

联合国副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛认为，非洲要从根源上铲除恐怖主义，必须加大减贫力度、提升治理能力，解决好族群冲突、性别不平等、青年失业等问题，更好实现经济社会发展，消除恐怖主义滋生的条件。

（本报约翰内斯堡12月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 16 版）

(责编：牛镛)