“中国果农的日子越来越甜”（我看中国脱贫攻坚）

“亲眼见证中国农民的生活越过越好，是一件非常荣幸的事情。”年过八旬的日本苹果种植专家盐崎三郎近日在接受本报记者采访时表示，中国农民生活发生巨大变化，是在中国共产党坚强领导下，用辛勤劳动创造出来的。

上世纪60年代，盐崎三郎开始参与富士苹果选育过程，后来积极推广种植富士苹果。盐崎三郎与中国开展苹果种植合作已经有20多年了，他曾数百次前往中国多地农村，指导当地农民提高苹果种植技术。2013年，他获得中国政府友谊奖。

1997年4月，盐崎三郎第一次来到中国，前往河南省兰考县指导当地果农。当时兰考县农民的生活还较为贫困。2017年，得知兰考县正式摘掉贫困县帽子，盐崎三郎非常高兴。“我看到照片，当地农民告别住了几十年的土坯房，住上小楼房，过上了幸福的生活。有机会，我还想回兰考看看。”

当年8月，盐崎三郎又受邀前往山东农村指导苹果种植。一个村的村民用一年时间就建起20公顷果园，种下约1.4万棵苹果树，修建了灌溉装置。过程艰辛，但村民们十分投入。当地水果产业不断发展，村民生活水平持续改善。“大家用双手创造美好生活的劲头让我感动。”盐崎三郎认为，中国农民吃苦耐劳，积极上进。“如今，中国出产的苹果质量有了很大提高，不管从个头上还是从口感上都有改进，在全球处于很高水准。”

“与20多年前相比，中国农村面貌发生了翻天覆地的变化，令人欣喜。”盐崎三郎表示，现在中国许多农村都能看到平坦的路面、整洁的环境、宜人的风景。义务教育、基本医疗和住房条件得到有效保障。

盐崎三郎认为，中国共产党和中国政府采取有力举措，调动凝聚各方面力量，建立了中国特色脱贫攻坚制度体系，这是中国脱贫攻坚取得历史性成就的重要原因。

“中国因地制宜发展特色产业的方法很有效。”盐崎三郎表示，中国各地的气候类型和生态条件不尽相同，相关专家进行细致调研，积极发展适合本地的特色产业，取得了很好成绩。“我看到，中国农村生活水平如芝麻开花般节节高，中国果农的日子越来越甜”。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 03 版）

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