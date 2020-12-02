中国精准扶贫经验令泰国受益（国际论坛）

中国书写了人类反贫困历史上的伟大奇迹，贫困人口从2012年年底的9899万人减少到2019年年底的551万人，连续7年每年减贫1000万人以上。中国今年实现消除绝对贫困目标，意味着这个世界上人口最多的国家将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。中国为全球减贫作出巨大贡献，为其他发展中国家和地区减贫注入信心。

泰国也在为促进经济发展、缩小贫富差距而努力。泰国的减贫政策立足于发展经济，增强社区和地方政府职能，打造共同发展的经济基础，帮助城乡贫困人口实现生活稳定、居住安全、提升就业的目标，争取不让任何一个人掉队。由府尹牵头、府社区发展局负责，成立减贫委员会，由中央政府各部门以及地方政府提供资金，通过扩大就业、推动乡村发展等实现贫困户脱贫。最新统计数据显示，自1994年至2019年，泰国贫困人口比例从65.17%降低至6.24%。

中国减贫经验非常值得学习。泰国正积极借鉴中国的精准扶贫模式，探索自身的减贫道路。泰国总理巴育十分赞赏中国精准扶贫的经验，提倡各府派专职官员驻村扶贫，要求每位内阁成员对口负责两三个府，在这些府探索推广中国的扶贫经验。具体工作由每个府去做，内阁部长负责督促对口府的扶贫措施落实情况，保证相关措施尽快取得具体成效。

泰国减贫实行多部门统筹，以整合各部门资源来提供有针对性的扶持。泰国内政部负责制定脱贫指南，各地一般将脱贫细分为四个步骤：首先找到目标人群，然后根据贫困户的实际情况建立发展目标，第三步是按照确定的方向，寻找资金帮助，实施脱贫管理运营，最后在整个过程中持续关心贫困户，及时调整方向，运用最合适的方法，跟踪脱贫成果。

整个过程最重要的是发现贫困根源，帮助贫困户找到依靠自己发展的途径。每深入到一个泰国贫困家庭，我们都会带一个登记的小本子，统计这个家庭有几口人、从事什么职业、收入多少、有几个孩子等。紧接着，我们会去了解这户家庭的贫困根源是什么，以及家庭主要劳动力的职业技能水平怎样等。在做好基础调研后，深入研究怎样对他们提供有针对性的帮扶。孔敬府府尹曾赴中国参观学习脱贫经验，返回泰国后参照中国经验，制定了一位官员负责两个贫困户的计划，负责帮助贫困户找工作、学手艺，并联系企业和大学共同帮助脱贫，寻求资金改善乡村基础设施。

消除贫困是人类的共同追求。贫困不仅体现在收入不足，也体现在教育、卫生和居住条件不足等方面。政府需要从多个方面促进发展，让贫困人口实现自立。新时期，泰国减贫工作将更强调精准施策。泰国正在学习中国的扶贫经验，精准找到最贫困人口，发现贫困根源，帮助他们脱贫。

（作者为泰国经济社会发展委员会副秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年12月02日 03 版）

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