外交部：澳方炒作所谓“假照片”是转移视线

人民网北京12月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议30日以视频方式举行。能否介绍此次会议达成了什么共识？取得了哪些主要成果？

华春莹：昨天，李克强总理出席以视频方式举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议。会议就落实不久前上合组织视频峰会成果、新冠肺炎疫情背景下加强上合组织经贸、投资、人文等领域合作深入交换意见，达成广泛共识。成员国领导人还签署并发表了联合公报，批准上合组织经贸等领域多项合作文件。总体看，会议取得非常积极的成果，传递出三个方面的积极信号：

一是弘扬“上海精神”，深化抗疫合作。与会各方积极评价疫情发生以来上合组织国家守望相助、共克时艰的抗疫实践，一致表示将继续弘扬“上海精神”，携手抗击疫情，共同反对将疫情污名化，支持世界卫生组织发挥应有作用。

二是坚持多措并举，共促经济复苏。中方在会上指出，各方应稳定推进上合组织各项合作议程，营造安全稳定的发展环境，发挥科技创新的引领作用，积极开创后疫情时期上合组织发展新局面。中方还积极倡导提升本地区贸易投资自由化便利化水平，深化共建“一带一路”合作，开展数字经济合作，提出发布“中国对上合组织成员国贸易指数”、加快推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设、面向上合组织国家开展减贫培训等具体合作倡议。各方一致认为，融合发展、合作共赢，是推动地区各国经济复苏的必由之路，同意深化在贸易便利化、互联互通、科技创新、金融、农业等领域合作，稳步推进复工复产。

三是倡导开放包容，支持多边主义。各方认为单边主义和保护主义严重阻碍经济全球化进程，强调开放合作是不可逆转的时代潮流，表示将积极维护多边主义和自由贸易。成员国领导人在会议联合公报中指出，上合组织作为当今国际关系体系中有影响力和负责任的参与者，致力于巩固多边主义，支持以世贸组织规则为核心的多边贸易体制。

中方作为上合组织重要创始成员国，始终高度重视上合组织发展，愿同各方共同继续高举“上海精神”旗帜，认真落实本次会议达成的各项共识，继续推动上合组织为加强深化合作、推动构建人类命运共同体作出“上合贡献”。

深圳卫视记者：两年前，孟晚舟女士在温哥华被加拿大警方任意拘押，中加关系因此遭遇严重困难。请问中方如何看待孟晚舟事件的前景？

华春莹：事实已经充分证明，孟晚舟事件是一起严重的政治事件。美国政府炮制这一事件不是出于什么法律原因，其真正目的是要打压中国高科技企业、阻挠中国科技发展，加拿大政府扮演了美方的帮凶，负有不可推卸的责任。孟晚舟没有违反任何加拿大法律，却被无理拘押至今。我们对此表示愤慨，再次予以强烈谴责。

中国政府维护本国公民正当合法权益的决心坚定不移，我们将会为此继续采取一切必要措施。我们再次敦促加拿大立即纠正错误，释放孟晚舟平安回到祖国。

《北京日报》记者：加拿大政府一直批评中方在加拿大公民康明凯、迈克尔案上是“任意拘押”、搞“胁迫外交”。请问中方对此有何评论？

华春莹：加方说法纯属混淆是非、颠倒黑白。这起加拿大公民的案件同孟晚舟事件性质完全不同。有关加公民涉嫌危害中国国家安全犯罪，中方主管部门对其进行逮捕、起诉和审理，纯属依法办事。在这个过程中，有关加公民的合法权利得到保障。

凤凰卫视记者：北约将发布一份报告，称要认真思考如何应对中国的崛起，认为中国的价值观与北约不同，并在尝试“恫吓”其他国家，中国的崛起对北约的安全构成挑战。中方有何回应？

华春莹：你提到的报告还没发布，我们希望在看到之后再做正式评论。我想就你刚才提到的几个要素，先做一个初步回应。

你提到价值观问题。的确，最近有些国家经常提价值观，我想提醒大家注意，习近平主席近年来多次在联合国等场合提出我们应该共同坚守全人类的共同价值。中国倡导坚守的全人类的共同价值是和平、发展、公平、正义、民主、自由。我不知道这6个词是不是也能得到北约成员国的认同？这是不是我们应该共同坚守的价值？

你还提到“恫吓”，刚才那位记者提到有人说中国搞“胁迫外交”，这两者意思接近，但这些说法是彻头彻尾的虚假信息。中国从不搞什么“胁迫外交”或“恫吓外交”。恰恰相反，中国是“胁迫外交”和“恫吓外交”的受害者。个别国家给中国扣上这顶帽子，无非就是想剥夺中国维护自身主权、安全、发展利益的正当权利。

至于“威胁”或“挑战”，我不知道有谁能举出一个例子证明，中国对哪个国家构成了安全威胁？中国始终是世界和平的建设者和国际秩序的维护者，我们一直并将继续坚持走和平发展道路，继续为世界的和平与发展作出更大贡献。中国也始终奉行防御性国防政策，人均国防开支远远低于其他大国。很多人都认同，中国的发展是全世界的机遇，而不是任何人的威胁。中国将继续沿着和平与合作的正确道路坚定走下去。

希望北约树立正确的中国观，理性看待中国发展和内外政策，多做有利于国际和地区安全与稳定的事。中方愿在平等和相互尊重基础上同北约开展对话与合作。

彭博社记者：中方昨天宣布就涉港问题制裁4个美国人，我想确认他们是被禁止入境中国大陆、香港和澳门吗？如果他们现在居住在这些地区，这将意味着什么？

华春莹：我昨天已经清楚地宣布，中方决定对在涉港问题上表现恶劣的4名美国人实施制裁。我要再次强调的是，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。美方应立即停止插手香港事务，不应再干涉中国内政。

《北京青年报》记者：据报道，伊核问题全面协议联委会会议将于12月16日在维也纳召开。请问中方是否将出席会议？对本次会议有何期待？对当前形势下维护全面协议的重要性有何评论？

华春莹：伊朗核问题全面协议联委会政治总司长级会议将于12月16日在维也纳举行。全面协议参与方将评估当前伊核局势，审议全面协议执行情况，并协调下步行动。中方就维护和执行全面协议与其他各方保持着密切沟通，参加了历届联委会会议，也将派团参加此次会议。

中方认为，无论形势如何发展，继续维护和执行好伊核问题全面协议，应该是任何伊核问题政治解决方案的基本前提。希望各方以此次联委会为契机，进一步巩固维护和忠实履行全面协议及安理会第2231号决议的共识，探讨有效应对当前挑战的办法，继续推进伊核问题政治解决进程。我们也期待美方能回归理性和务实，早日重返全面协议，以实际行动为维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定承担起应有的责任。

路透社记者：一名美国分析人士援引日本情报称，中方向朝鲜领导人金正恩及其家人提供了实验性新冠肺炎疫苗。你能否证实？如属实，能否提供更多细节？

华春莹：我不知道这一消息从何而来，我没有听说。

中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，我们也已承诺疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，积极考虑向发展中国家提供。我们将积极履行这一承诺。这是我们总的原则态度。

澎湃新闻记者：澜湄水资源合作信息共享平台网站开通仪式11月30日在北京举行。发言人能否介绍开通相关网站的原因及对澜湄水资源合作的意义？

华春莹：在今年8月举行的澜湄合作第三次领导人视频会议上，澜湄六国一致同意，为加强成员国间水资源数据和技术共享，共同应对气候变化和洪旱灾害，促进澜湄水资源的合理开发和可持续利用，共同建设水资源合作信息共享平台。11月30日，澜湄水资源合作信息共享平台网站正式开通。实际上，从今年11月1日起，中国已正式向湄公河国家提供澜沧江旱季水文信息。网站开通后，中方将通过这一平台主动分享中方有关信息。我们也期待六国水利主管部门充分依托和利用这个网站，早日实现澜湄六国水资源领域数据、信息、知识、经验和技术的全面共享，为澜湄流域水资源综合管理和合理开发利用保护提供决策依据和技术支持。

澜湄合作因水而生，因水结缘。我们愿与沿岸五国密切合作，以实实在在的行动，保护、管理、开发好流域水资源，共商澜湄合作发展之道，更好造福澜湄流域人民。

《环球时报》记者：11月30日，美国财政部宣布制裁中国电子进出口有限公司（CEIEC），其借口是CEIEC支持“非法的马杜罗政权”，破坏委内瑞拉民主的努力，并宣称像CEIEC这样的中企协助马杜罗政府对网络活动实施监控，中方对此有何评论？

华春莹：中方一贯主张，维护国家主权平等、不干涉他国内政是《联合国宪章》最重要原则，委内瑞拉政府是否合法不应该由任何第三方认定。委内瑞拉政府和人民有能力、有智慧处理好自己的问题。我们坚决反对滥用单边制裁等手段胁迫委内瑞拉人民改变发展道路。

中方重视发展同委内瑞拉关系，坚定同委内瑞拉人民站在一起，支持委政府维护国家主权、民族尊严和社会发展的权利，支持委方选择适合自身国情的发展道路。中委双方一直本着平等互利、共同发展原则开展务实合作，有关实践完全符合国际通行规则，不应被政治化。

中国始终是网络安全的坚定维护者，主张信息通信技术应用于促进经济社会发展和人民福祉。美方的有关行径纯粹是炮制借口打压委内瑞拉和中国有关企业。中方敦促美方遵守国际法和国际关系基本准则，以实际行动纠正错误，撤销各种名目的非法制裁。中方将采取必要措施维护本国企业正当权益。

凤凰卫视记者：昨天澳大利亚总理称中国外交部发言人个人推特有关澳军人推文配图是“假照片”，澳大利亚驻华使馆的官方微博昨晚发微博说该配图是“伪造的照片”。中方对此有何评论？

华春莹：伪造照片？澳方指责中方使用了伪造或者说虚假照片，甚至说中方散布虚假信息，这一指责本身就是虚假的，因为网上流传的不是“照片”，而是中国一个年轻人用电脑绘制的插画。绘制的插画同伪造的照片，是不同的概念。这张插画依据的是澳大利亚国防部已经证实的调查报告，虽然是插画，但反映的是事实。

我注意到昨天中国网民都在热议澳方有关表现，这幅画的作者也接受了媒体采访。有报道说这位作者对媒体表示：“莫里森先生，你们士兵做的事比我的画残忍多了。”

来记者会之前，我特地请同事从网上打印了几张照片以及澳大利亚国防部的调查报告（展示照片和报告）。这些都是事实，有图有真相，都是澳方自己发布的东西。很多人和我一样都在想：为什么澳方一些人会对这个事情作出如此令人诧异的强烈反应？澳方倒打一耙、胡搅蛮缠，其真实目的无非就是想借这幅画来转移视线、回避矛盾、转嫁压力，企图把国际舆论对澳大利亚一些军人残杀阿富汗无辜平民的批评和谴责，转换成对华示强和示硬。对于这一点，大家都看得十分清楚。

我今天还看到了一篇微信公众号文章，非常好，题目是“我可以，你不可以，凭什么？”我想这句话说出了很多中国人的心声。的确，有一些人总是抱着“我可以，你不可以”的心态来对待中国。比如说，在科技上，我可以拥有5G，你不可以；经济上，我可以超过你，你不可以；舆论上，我可以公开攻击你，公开支持“藏独”，公开支持“台独”，公开支持新疆分裂势力，公开支持香港反对派和暴力违法分子打砸抢，但是你不可以。这种“我可以，你不可以”的心态，其实说到底反映了一些人一种莫名其妙、不可理喻的傲慢和虚伪。他们的真实目的就是要剥夺中方说出事实真相的权利。他们害怕有人大声地说出来：“看！皇帝身上并没有穿新衣！”

所以，在对待什么是“虚假信息”这样的问题时，我希望有关人士能够冷静下来，进行一些理智思考，冷静理性地看待中国和中国的发展，并采取建设性行动，同中方共同努力，直面问题，妥善解决问题，本着平等和相互尊重的精神共同维护双方关系的健康发展，这才真正符合人民的期待，也真正符合有关国家的根本和长远利益。

路透社记者：新西兰总理周二表示，新西兰政府已就推特配图问题向中方表达关切。中方是否作出回应？如何回应的？

华春莹：坦白说，我看到相关报道时感到很诧异。这件事情跟新西兰有什么关系吗？难道新方赞同甚至支持澳大利亚的做法吗？我刚才已经说了，有关事件有图有真相，还有澳大利亚国防部的调查报告。事实和是非非常清楚。如果需要，记者朋友们、中方以及澳大利亚方面都可以向新方提供。

路透社记者：韩国和中国媒体在网络上就韩国食品泡菜的起源问题有争议。外交部对此有何评论？

华春莹：有这方面的争议吗？我不太清楚。我认为中韩之间更多的是合作和共享。

日本NHK电视台记者：中国《出口管制法》今天起正式实施。有外国企业表示管制对象清单不明确、管制不透明，对此表达了担忧。中方对此有何评论？

华春莹：建议你向中方有关部门询问。外国企业希望了解更多细节，有一些担心是可以理解的。但据我了解，绝大多数外国企业对中国非常有信心，对中国未来的商业前景感到乐观。中国正在积极构建新发展格局，将坚定不移扩大对外开放。中国将为各国企业提供更大的市场、更大的机遇和更光明的前景。我们敞开胸怀，愿本着互利共赢的精神同各国企业加强合作，也将努力为各国在华企业提供公平、公正、开放、透明、非歧视性的营商环境。同时我们也会采取必要举措维护中国企业的正当权益。

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