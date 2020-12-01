印尼首都正副市长确诊显示疫情严峻 总统敦促加强防控疫情

人民网雅加达12月1日电（记者张杰）印尼总统佐科11月30日在雅加达总统府主持局部内阁会议，讨论国内持续蔓延的新冠肺炎疫情和疫情期间国民经济复苏议题。

佐科在会议上要求各级地方政府官员务必全力以赴加强防控疫情措施，为人民群众提供卫生安全保护。其在听取处理新冠肺炎疫情及国家经济复苏委员会的报告后表示：“地方政府负责人，包括省县市长必须竭尽所能切实维护好人民群众的生命健康安全，群众的切身利益就是最高的法律。”

佐科表示，根据印尼新冠病毒疫情防控工作小组公布的最新资料显示，综合活跃病例，治愈出院，死亡病例和其他各种指标数量显示，首都雅加达和中爪哇省新增新冠肺炎病例幅度非常高，必须特别注意达这两个地区的新冠肺炎疫情处理工作。佐科点名的两个地区中，中爪哇省11月29日的检测破记录地增加了2036例新冠肺炎阳性病例，该省确诊病例总数突破54997例。而首都雅加达29日当日新增1431病例，确诊病例为135762例，连雅加达副市长也宣布感染新冠肺炎，导致首都市政厅B楼自11月30日起暂时关闭3天，而根据今日的最新消息，雅加达市长阿尼斯也宣布确诊新冠肺炎。

总统也在会议上提到关于即将进行的疫苗接种的准备工作。

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