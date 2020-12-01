多国政府首脑及代表呼吁强化上合组织各领域合作、构建更紧密伙伴关系

新华社北京12月1日电 综合新华社驻外记者报道：上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议11月30日以视频方式举行。与会多国政府首脑和代表发言表示，希望进一步加强上合组织成员国在工业、交通、贸易投资、数字技术等各领域合作，携手构建区域内更紧密伙伴关系。

主持会议的印度副总统奈杜在致辞中表示，上合组织是在公认的国际准则、善治法治、公开公正、透明平等的基础上，推动各领域合作的重要地区性组织。印度愿在上合组织中发挥积极主动和建设性作用，推动组织内合作迈上新台阶。

俄罗斯总理米舒斯京说，疫情之下，发展数字化经济和引入现代化技术尤为重要，是上合组织工作的主要方向之一。这将更快实现经济包容性发展，形成新的增长点，提高经济投资吸引力。俄罗斯愿意与成员国分享5G、云存储、大数据和人工智能等方面技术。米舒斯京还呼吁上合组织与欧亚经济联盟、东盟国家等共同参与建立大欧亚伙伴关系。

塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达表示，在2021年担任轮值主席国期间，塔吉克斯坦将为上合组织发展作出积极贡献。疫情对上合组织的经济活力造成影响，为增强各国在工业和能源领域合作，塔吉克斯坦建议举行上合组织成员国能源部长会议和工业部长会议。此外，交通运输是上合组织重点发展方向之一，上合组织道路发展计划应成为各成员国提升竞争力的附加杠杆。

吉尔吉斯共和国代总理、第一副总理诺维科夫表示，当前形势下，上合组织需要加强各领域互动与合作。他说，患难中相互支持，符合共同利益，符合睦邻友好，“现在最重要的是民众健康、维护社会经济稳定和民众对未来的信心”，发展包括电子商务在内的数字技术对促进成员国经济复苏具有重要意义。

乌兹别克斯坦总理阿里波夫表示，在新冠疫情全球蔓延之际，上合组织合作已经进入新的发展时期。如何克服疫情蔓延，共同寻求提升互动水平新方式成为首要任务。他呼吁上合组织成员国在遵守疫情防控的前提下，逐步恢复各国空中交通，为商务、旅游等创造条件。

哈萨克斯坦总理马明呼吁进一步加强上合组织成员国在农用工业领域的合作，建议为农用工业领域投资和创新合作进一步丰富执行措施。马明还呼吁在上合组织框架下深化工业和投资合作，增强成员国产品进入彼此市场和外部市场的能力，通过发展竞争优势提高各国经济潜力，减少外部冲击对经济的影响。

巴基斯坦政府代表、巴议会外交事务秘书阿巴斯表示，上合组织对实现地区和平与稳定，以及构建区域内更紧密伙伴关系具有重要意义，在营造有利于地区稳定、安全和全面经济发展的有利环境方面具有巨大潜力。上合组织各成员国进一步推进合作将有助于地区一体化发展，希望成员国在专业知识领域加强合作、协作和共享，共同应对新冠疫情。

上合组织于2001年6月15日在上海成立，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国。2017年上合组织阿斯塔纳峰会决定给予印度和巴基斯坦成员国地位，成员国增至8个。（参与记者：刘天、蔡国栋、任军、赵旭、关建武、努尔然、鲁金博）

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