率先复苏为出口增长助力（开放谈）

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，世界经济严重衰退，美国、日本、德国、英国、法国、韩国等主要出口国家的出口增速持续大幅回落。而中国前三季度出口同比增长1.8%，4月份以来月度出口增速始终处在正值区间，成为世界主要经济体中出口唯一实现正增长的国家，特别是临近年底，部分行业出口火爆，呈现逆势增长态势。这一现象产生的原因到底是什么？

首先，率先控制住疫情为中国出口增长赢得宝贵“窗口期”。源于疫情防控措施及时有效，中国生产生活秩序有序恢复，规模以上工业企业开工情况整体接近正常水平。然而，国外现有确诊病例持续大幅增长，企业停工停产现象不断增多，为全球市场货物商品的生产和供给带来大量“供给真空”，也为中国企业弥补上述产出缺口、开拓新兴市场创造了良好的条件和机遇。部分海外工厂生产中断或者原材料供应、人员流动出现困难，也导致部分企业将订单转回国内工厂生产。8月份以来中国从印度、东南亚等转移订单明显增多，一些已经迁往国外的产业链也开始考虑回流至国内，中国在区域生产网络中的核心地位进一步增强。统计数据显示，中国前三季度与防疫物资相关的纺织制品、塑料制品、医疗器械出口金额同比分别增长37.5%、16.6%、48.2%，均明显好于预期。

其次，全球范围内快速兴起的“宅经济”为出口增长带来强劲需求。2008年国际金融危机爆发，世界经济受到重创，但也催生了火爆的网购市场。今年新冠肺炎疫情期间，全球线上消费明显增多，“宅经济”异军突起，线上办公、线上娱乐、线上教育、电子商务、线上医疗等蓬勃发展，厨具、小家电等居家消费日用品和瑜伽服等室内运动产品需求快速增长，人们足不出户便可以轻松完成购物、办公、娱乐等活动。

第三，强大的生产制造能力和产业转换能力是出口增长的根本保证。中国是全球制造业规模最大的国家，拥有门类齐全、独立完整的现代工业体系，拥有联合国产业分类中所列的全部工业门类，涵盖了41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，有220多种工业品产量居世界首位，在持续40多年的参与国际分工中积累了很多核心竞争优势，比如产业链完整的优势、综合成本的优势、配套齐全的优势、完善的基础设施和适应需求变化快速的生产转换能力等，为外贸发展奠定了坚实基础。2019年，中国有实际进出口活动的外贸企业多达49.9万家，其中民营经济占比超过51%，出口主体多元且富有活力。此外，近年来中国持续推进供给侧结构性改革，加大自主创新力度，加快民营经济发展，促进制造业数字化高端化绿色化转型，加速产业优化升级，推动中国制造产品更好适应世界市场需求，也为中国出口逆势增长提供了强有力的支撑。

值得注意的是，当前国际环境依然复杂严峻，不稳定性不确定性持续积累，未来出口形势的持续向好仍面临诸多风险和挑战，需要持续优化相关涉企服务，加大“六稳”“六保”力度，持续提升“中国制造”的核心竞争力，在日趋激烈的国际竞争中赢得先机。

（作者系中国宏观经济研究院产业所副主任）

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