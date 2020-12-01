人民网>>国际

率先复苏为出口增长助力（开放谈）

盛朝迅

2020年12月01日08:53  来源：人民网－人民日报海外版
 

今年以来，受新冠肺炎疫情影响，世界经济严重衰退，美国、日本、德国、英国、法国、韩国等主要出口国家的出口增速持续大幅回落。而中国前三季度出口同比增长1.8%，4月份以来月度出口增速始终处在正值区间，成为世界主要经济体中出口唯一实现正增长的国家，特别是临近年底，部分行业出口火爆，呈现逆势增长态势。这一现象产生的原因到底是什么？

首先，率先控制住疫情为中国出口增长赢得宝贵“窗口期”。源于疫情防控措施及时有效，中国生产生活秩序有序恢复，规模以上工业企业开工情况整体接近正常水平。然而，国外现有确诊病例持续大幅增长，企业停工停产现象不断增多，为全球市场货物商品的生产和供给带来大量“供给真空”，也为中国企业弥补上述产出缺口、开拓新兴市场创造了良好的条件和机遇。部分海外工厂生产中断或者原材料供应、人员流动出现困难，也导致部分企业将订单转回国内工厂生产。8月份以来中国从印度、东南亚等转移订单明显增多，一些已经迁往国外的产业链也开始考虑回流至国内，中国在区域生产网络中的核心地位进一步增强。统计数据显示，中国前三季度与防疫物资相关的纺织制品、塑料制品、医疗器械出口金额同比分别增长37.5%、16.6%、48.2%，均明显好于预期。

其次，全球范围内快速兴起的“宅经济”为出口增长带来强劲需求。2008年国际金融危机爆发，世界经济受到重创，但也催生了火爆的网购市场。今年新冠肺炎疫情期间，全球线上消费明显增多，“宅经济”异军突起，线上办公、线上娱乐、线上教育、电子商务、线上医疗等蓬勃发展，厨具、小家电等居家消费日用品和瑜伽服等室内运动产品需求快速增长，人们足不出户便可以轻松完成购物、办公、娱乐等活动。

第三，强大的生产制造能力和产业转换能力是出口增长的根本保证。中国是全球制造业规模最大的国家，拥有门类齐全、独立完整的现代工业体系，拥有联合国产业分类中所列的全部工业门类，涵盖了41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，有220多种工业品产量居世界首位，在持续40多年的参与国际分工中积累了很多核心竞争优势，比如产业链完整的优势、综合成本的优势、配套齐全的优势、完善的基础设施和适应需求变化快速的生产转换能力等，为外贸发展奠定了坚实基础。2019年，中国有实际进出口活动的外贸企业多达49.9万家，其中民营经济占比超过51%，出口主体多元且富有活力。此外，近年来中国持续推进供给侧结构性改革，加大自主创新力度，加快民营经济发展，促进制造业数字化高端化绿色化转型，加速产业优化升级，推动中国制造产品更好适应世界市场需求，也为中国出口逆势增长提供了强有力的支撑。

值得注意的是，当前国际环境依然复杂严峻，不稳定性不确定性持续积累，未来出口形势的持续向好仍面临诸多风险和挑战，需要持续优化相关涉企服务，加大“六稳”“六保”力度，持续提升“中国制造”的核心竞争力，在日趋激烈的国际竞争中赢得先机。

（作者系中国宏观经济研究院产业所副主任）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved