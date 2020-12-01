美国新冠肺炎确诊病例超1351万 死亡约26.7万 

人民网华盛顿11月30日电 (记者 张梦旭) 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间11月30日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊13511194例，死亡267792例。过去24小时，美国新增确诊157106例，新增死亡1014例。

美国有线电视新闻网(CNN)报道说，11月是美国新冠疫情空前飙升的一个月。根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，美国所有新冠病例中超过30％是在11月确诊。截至29日, 美国新冠肺炎住院人数达到创纪录的93238人。

CNN指出，尽管美国疾病控制和预防中心（CDC）建议美国人感恩节不要出行，但仍有约600万旅客通过了机场安检。但是，要想知道感恩节聚会和旅行在新的住院和死亡病例中起到了多大的作用，还需要几周的时间。

白宫应对新冠疫情工作组协调员黛博拉·伯克斯说，在未来几天里，任何在户外聚集的人都应该采取严格的预防措施，并在5到10天后接受测试，特别是那些有可能携带病毒的年轻人，他们可能没有任何症状。黛博拉·伯克斯还建议65岁以上的人如果出现任何症状，应立即进行检测。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇和其他专家敦促美国人在12月圣诞节假期即将来临之际采取积极行动，以缓解全国各地医院不堪重负的医疗问题。福奇强调了戴口罩和保持社交距离的重要性。他表示，他近日接到来自不同州的卫生主管官员打电话征询，疫情若照这个速度发展下去，很多地方的医院将难以承受，疫情态势令人忧心。他说，民众应该做好个人抗疫行动，尽一己之力协助医院系统减轻压力。

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