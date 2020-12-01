综合消息：多国谴责伊朗核科学家遭暗杀事件

新华社北京11月30日电 综合新华社驻外记者报道：伊朗高级核物理学家穆赫辛·法赫里扎德11月27日在首都德黑兰附近遇袭身亡，继多国谴责法赫里扎德遇袭事件后，德国、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国及黎巴嫩等国也谴责暗杀法赫里扎德的行径。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼30日在出席法赫里扎德葬礼时表示，伊朗的敌人20年来一直在寻找机会刺杀法赫里扎德，伊朗情报部门袭击前已收到该科学家被作为袭击目标的信息，但敌人使用了全新的、专业的手段，暗杀过程非常复杂，暗杀行动通过电子设备进行，袭击过程没有武装人员在现场。

这是伊朗方面有关法赫里扎德遇袭过程的最新表述。此前伊通社报道说，武装恐怖分子27日在伊首都德黑兰附近袭击了法赫里扎德乘坐的车辆，在其保镖团队与袭击者的交火中，法赫里扎德受重伤并被送往医院，后因抢救无效身亡。

伊朗国防部长哈塔米30日在出席法赫里扎德葬礼时表示，伊朗不会对犯罪、暗杀和愚蠢的恐怖行为置之不理，将对行凶者追究到底，罪犯应知道他们将受到惩罚。

继多国谴责法赫里扎德遇袭事件后，德国、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国及黎巴嫩等国也谴责暗杀法赫里扎德的行径。

德国外交部发言人28日对此事件表示“极度关切和担忧”，呼吁有关各方保持克制，防止局势进一步升级。德国外交部当天在一份声明中说，在美国新总统就职前保持与伊朗的对话通道非常重要，这关系到伊朗核问题能否通过谈判得到解决。

阿拉伯联合酋长国外交与国际合作部29日发布声明，谴责刺杀法赫里扎德这一可能加剧地区冲突的罪行，呼吁有关各方保持最大克制，以避免冲突进一步升级并威胁地区和平与稳定。

俄罗斯外交部30日在官网发表声明，强烈谴责谋杀法赫里扎德的事件。声明说，俄方对这一挑衅性的恐怖主义行为表示严重关切，认为这一事件破坏当地局势稳定并增加当地发生冲突的可能性。俄方呼吁有关各方不要采取可能导致事件升级的行动。

黎巴嫩外交部30日发表声明，谴责杀害法赫里扎德的行为，呼吁各方保持最大限度克制，以避免该地区陷入“最坏境地”。声明说，“这种暗杀行径破坏地区稳定，可能引发冲突”，是不可接受的。（参与记者：郑思远、鲁金博、刘宗亚、苏小坡、任珂、尚昊、刘品然）

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