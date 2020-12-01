意大利让传统手工艺保持生机

在“提琴之乡”克雷蒙纳，一名制琴师正在制作提琴。

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在威尼斯穆拉诺岛，两位工匠正在制作具有当地特色的玻璃器具。

穆拉诺岛风景。

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制衣、皮具、铸钟、制琴……在意大利各地，人们时常能看到延续上百年的手工艺老店。工业化的不断发展，对传统手工艺的存续造成挑战。从政府到行业联盟，从企业、学校到民间，意大利多方发力，让传统的“意大利制造”不断延续发展，继续保持了生机和活力

提供财政、劳务、商业推广等诸多服务

在威尼斯穆拉诺岛，玻璃手工艺自公元10世纪起便有记载。直到今天，岛上仍保留着不少玻璃工坊。从餐具、雕像到镇纸、烛台，再到造型各异的饰品，穆拉诺岛的玻璃制品外形精美、包罗万象。

古老的玻璃工艺传承至今，离不开当地政府的大力扶持。威尼斯大学艺术史教授萨布丽娜·拉斯特利表示，“政府将掌握传统玻璃工艺的工匠视为‘重点保护对象’，对当地玻璃工坊进行税费减免，尽全力保存这项手工技艺。”

意大利将手工艺视为“国粹”，1946年就成立了总部设在罗马的手工业联盟。该联盟在意大利各个大区都设有分部，为60多个行业的传统手工艺发展传承提供服务。以中北部城市普拉托为例，当地手工业联盟不仅协助政府部门共同商定对手工艺企业的保护政策，帮助它们维权，还为其提供财政、劳务、商业推广等方面的服务。

意大利政府还常年联合博物馆、行业协会等机构举办各类手工艺品展览，例如一年一度的佛罗伦萨全国手工艺创意作品展、米兰国际手工艺品展销会等。这些展会促进了该国手工艺企业对国内外市场的开拓，获得了更大的发展空间。

意大利人工成本高昂，传统手工艺企业大多规模较小、经济实力有限。为支持手工艺发展，意大利为从业者制定了诸多财政保护政策。据意大利手工业联盟副主席法比奥·贝齐介绍，该国政府为手工艺企业和工匠设立了专项补助基金，如果是国家认定的大师级工匠，在退休后还能领取国家特殊津贴。“这些举措极大提升了手工艺从业者的自豪感，让他们拥有进一步精进技能的经济能力，更好面对技术创新与行业竞争等方面的挑战。”

依据各地情况，意大利政府还对手工艺企业设置了不同标准的减税或免税优惠。在罗马所在的拉齐奥大区，当地政府对手工艺企业的产品只收10%的增值税，比一般企业产品所征的税费减少了11个百分点。

政府的财政支持免除了手工艺从业者经济上的后顾之忧。意大利珠宝艺术家阿曼达·特里西表示，“税费减免有效鼓励了青年人在手工艺领域的创业，手工艺的兴盛一定程度上也能促进地方旅游发展。对各级政府而言，其产生的综合效益弥补了税收减免造成的损失。” 对此，该国玻璃雕塑领域的大师级工匠西蒙妮·塞内塞斯认为，“手工艺在意大利能够保持生机，与政府的积极支持密不可分。”

推广“一镇一艺”的特色小镇模式

在意大利中部莫利塞大区的阿尼奥内小镇，铸钟手艺是一大特色。年过六旬的帕斯夸莱·马里内利正在为钟体雕刻精美的花纹图案。他骄傲地表示，“我的家族从公元1000年起就开始铸钟了，我是第二十六代铸钟人。”

阿尼奥内的铸钟历史可以追溯到中世纪。镇上有很多传承数代的工匠，至今仍沿用中世纪的铸钟方法。马里内利说，“根据时钟直径的大小，报时的音色各不相同。学习铸钟前我们要充分了解时钟参数、通晓音律。不论在世界任何地方，我们都能立刻识别出家乡出品的时钟，因为它们拥有特别的声音。”

意大利人约有一半以上居住在规模不足20万人口的小城镇，这些小城镇拥有不亚于大城市的发展活力。意大利各地政府因地制宜，推广“一镇一艺”这一以传统手工艺为核心标签的特色小镇模式。被称为“羊毛纺织机”的桑迪利亚诺、“珠宝之城”的维琴察，以及皮具及古代鞍具制作工艺的传承地卡斯特迪特……像阿尼奥内这样的特色手工艺小镇在意大利多达上千个。

在助力保护各类手工艺的同时，“一镇一艺”鼓励小镇将旅游业和当地特色手工艺相结合。在“提琴之乡”克雷蒙纳，几百年来，镇上几个代表家族的制琴师代代相传，严格按照古法手工制作小提琴。镇上开设了数家博物馆，通过展示不同年代的提琴藏品，向游客介绍小镇制琴的历史文化和传统工艺。一些博物馆开辟虚拟音乐厅，运用电子模拟设备，为游客和制琴师提供不同年代、不同种类提琴音色的试听体验。

近年来，克雷蒙纳还发起了有“提琴制作界奥运会”之称的斯特拉底瓦里国际提琴制作比赛。比赛以该镇三大制琴家族之一——斯特拉底瓦里的名字命名，每3年举行一次，为来自世界各地的工匠提供手工提琴作品的展示机会。此外，小镇每年秋季还举办制琴节、手工市集、手工艺品展销会等活动，吸引了各国游客，让克雷蒙纳“提琴之乡”的形象深入人心。

“一镇一艺”促进了同类型手工艺小镇形成集群化效应。目前，意大利各地形成了纺织品、家具、皮鞋与皮革制品、首饰与金属制品等各式各样的手工业集群地。意大利手工业联盟主席丹尼尔·瓦卡里诺认为，“‘一镇一艺’模式的发展，让各小镇的手工艺特色优势得以强化。”

开办学校培育人才保持竞争优势

“衬衫口袋只有通过手工缝制才能实现完全平顺，一个完美的口袋需要一个半小时才能缝好……”在那不勒斯基顿服装工厂附属的裁缝学校，塞巴斯蒂奥·伯莱里正在把自己长期积累的技艺传授给年轻学生。

基顿是那不勒斯的高档男装品牌，一直坚持手工缝制。自2000年起，该品牌开设裁缝学校。学校坚持“小而精”的原则，起初每年只招收约10名学生，现在每年招收的学生也不到30名。学生从缝纫基本功开始，了解不同服装板型，进行成衣结构搭建。学成后，很多学生都被分配到基顿在世界各地的分店。

随着时代变化，手工艺强国意大利也面临工匠数量逐年“缩水”的困境。据统计，仅服装产业，全国高级裁缝数量就从上世纪50年代的400万名减少到如今不足70万名。其中，编织、刺绣等品类的手工艺更被列入“濒危”名单。这一变化让伯莱里深感遗憾，“我从十几岁起就开始了裁缝生涯。几十年来，我对这一职业充满感情，不希望后继无人。”

为了“挽救”该国引以为傲的手工艺，不少企业纷纷开办学校培育工匠。1985年，男装奢侈品牌布里奥尼开设了裁缝学校。“学校采取4年学制，每周有40个小时的课程。3年的课堂学习结束后，最后一年学生还要进行裁缝实践。”安吉洛·彼得鲁奇是学校的首批学生。如今，他已成为该品牌的首席裁缝大师。几十年来，该校为意大利男装市场培养了大量裁缝人才。

与此同时，一些职业学校与企业或经验丰富的手工艺工匠合作，采取学徒制的二元制教育体系。为吸引更多年轻人，有的职业学校还将高等教育学位引入学徒制。以克雷蒙纳提琴制作学校为例，该学校采取理论知识与制琴工艺相结合的课程设计，为毕业学生颁发学士至博士的学位。学校发挥特色优势，聘请当地国宝级大师传授制琴技艺，过半学生毕业后都留在小镇从事制琴行业。

“从家族传承到学校教育，工匠传承体系为意大利守住了大批手工艺人才。这是我们保持手工艺竞争优势的关键。”瓦卡里诺表示，“未来，意大利还将继续致力于各项手工艺的传播和复兴，不断弘扬其文化艺术内涵。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 18 版）

(责编：牛镛)