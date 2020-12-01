“做巴中农业合作的桥梁”

在浙江大学农业与生物技术学院的课堂上，伴随着音乐和节拍，老师和学生们一起唱起歌来。植物学专有名词被串成一首首歌曲，学生们在歌声中探索植物世界。因为学习氛围轻松愉快，巴基斯坦籍副教授、博士生导师英兰主讲的“植物学与农业现代文明”课程受到浙大学子的喜爱。

英兰和浙大的缘分始于求学时期。2002年，英兰到浙大留学，攻读作物学专业博士，并完成了两期博士后研究，于2012年留校任教。凭借极具创意、幽默风趣的教学风格，英兰当选为科技部国外人才研究中心2019年“我最喜爱的外教”。现在，英兰的本科生课程已进入在线课程平台MOOC（慕课）的课程建设名单。

“过去几十年，中国在教育、科研、国际合作等方面取得了举世瞩目的成就，这是我选择留在中国的原因之一。现在浙大有了先进的设备，可以和世界顶尖的实验室媲美。”英兰说，中国高等教育质量不断提升，越来越多的国际留学生希望来中国留学。

目前，英兰还担任浙江大学农业与生物技术学院作物所“‘一带一路’国际班”班主任，指导50多名外籍学生。“中国高度重视国际科研合作。在沙漠治理、应对气候变化、生物多样性保护等领域，中国是积极的参与者和贡献者。”

英兰认为，一个越来越开放和发展的中国，将在国际事务中发挥更重要的作用。英兰主持和参与了不少国际合作项目，并促成了浙江大学与巴基斯坦院校、研究机构的合作。“巴中农业合作基础良好，我愿做巴中农业合作的桥梁。”英兰说。

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 17 版）

(责编：牛镛)