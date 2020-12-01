无理指责 十足虚伪（钟声）

澳方欠阿富汗人民一个交代，欠世界一个交代。奉劝澳方正视问题，不要转移视线，推卸责任

澳大利亚军方日前公布调查报告，证实在阿富汗执行任务的一些澳大利亚军人涉嫌战争罪，制造了多起杀害无辜平民和俘虏的事件。连日来，澳大利亚各界和国际社会纷纷对澳军人涉嫌战争罪行发出强烈谴责。然而，当中国外交部发言人11月30日在社交媒体上发布澳军人杀害阿富汗儿童的配图后，澳大利亚一些政客如坐针毡，竟倒打一耙发起对中方的无理指责。

澳大利亚一些军人在阿富汗犯下严重罪行，事实十分清楚，澳方根本赖不掉。澳大利亚国防军督察长办公室11月19日发布的报告显示，根据对2005年至2016年在阿富汗执行任务的澳军人是否涉嫌战争罪进行的历时4年的调查，发现有25名现役和前特种部队士兵在驻阿期间涉嫌参与23起非法杀戮事件，并掩盖这些罪行。在这些事件中，共有39名无辜平民和俘虏被杀害，另有2人被虐待。报告披露的细节令人震惊和毛骨悚然，其中包括将成年男子和男孩集中起来枪杀或蒙眼割喉，要求新兵枪杀战俘以“练手”等。这等残害阿富汗无辜平民和俘虏的行径，严重违背国际公约和人类良知。

对于澳大利亚一些军人的残暴行径，澳大利亚各界和国际社会无不表示愤慨，强烈谴责的声音比比皆是。澳前总理陆克文日前发表声明强调，任何在阿富汗犯下战争罪的军人以及任何试图掩盖这些罪行的人，都必须被绳之以法，受害者家属必须得到赔偿。《澳大利亚人报》头版文章指出，这是“澳军事史上可耻的一页”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“报告内容令人震惊”，澳军人在阿富汗犯下的罪行削弱了澳大利亚的国际地位。

针对澳方为求转移矛盾而无端指责中方的行径，网友纷纷表示支持中方的正义立场，明确指出：中国外交部发言人的帖文是“依据澳方的报告和一些澳军人在阿富汗对该国平民犯下的战争罪行做出的准确描述”。

澳大利亚政府现在应该做的是深刻反思并将凶手绳之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，并向国际社会郑重承诺永不再犯这种可怕的罪行。但是，澳大利亚一些政客却气急败坏、倒打一耙，暴露出其十足的虚伪本性。难道澳大利亚一些军人残害阿富汗无辜平民和俘虏无罪，而谴责这种罪行反而有错？澳大利亚一些政客一向以所谓“人权卫士”自居，实则大搞双重标准。他们应该反躬自省，多想想如何采取措施解决自身存在的严重违反人权、违背人类公理的问题，停止借人权问题干涉别国内政，停止搞政治操弄那套把戏。

阿富汗人民的生命理应得到尊重。澳方欠阿富汗人民一个交代，欠世界一个交代。奉劝澳方正视问题，不要转移视线，推卸责任。

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 17 版）

(责编：牛镛)