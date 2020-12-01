“期待与中国进一步扩大合作”

“中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’将有助于推动实现疫苗全球公平可及。”全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利日前在接受本报记者采访时表示。

“新冠肺炎疫苗实施计划”（简称“实施计划”）由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立。10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“实施计划”。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

伯克利表示，“实施计划”是能有效应对疫情全球大流行的方案。“中国为全球抗击疫情发挥了积极作用。中国加入‘实施计划’将为我们实现各国公平获取疫苗提供更多可能。疫苗研发成功后，我们将努力确保世界各地民众公平获得接种疫苗的机会。”据悉，目前已有2种由中国研发的新冠肺炎疫苗被纳入了“实施计划”的产品组合。

伯克利表示，“实施计划”预计在2021年年底前向全球提供至少20亿剂新冠肺炎疫苗。“我们在时间和生产方面都面临巨大挑战，世界各国应通力合作。”伯克利认为，有效的疫苗可以为人们提供防护、降低各国经济损失。“疫苗可以更好地保护医护人员和弱势群体，是减轻流行病对公共卫生和经济影响的最佳方式之一。”

伯克利说，疫情给世界经济造成巨大冲击。在严峻的公共卫生和经济形势下，各国政府都应积极支持“实施计划”。“我们期待与中国进一步扩大合作，向着我们的共同目标继续努力。”

《 人民日报 》（ 2020年12月01日 17 版）

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