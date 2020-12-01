人民网>>国际

“期待与中国进一步扩大合作”

——访全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利

本报记者  许立群  强  薇

2020年12月01日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’将有助于推动实现疫苗全球公平可及。”全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利日前在接受本报记者采访时表示。

　　“新冠肺炎疫苗实施计划”（简称“实施计划”）由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立。10月8日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“实施计划”。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

　　伯克利表示，“实施计划”是能有效应对疫情全球大流行的方案。“中国为全球抗击疫情发挥了积极作用。中国加入‘实施计划’将为我们实现各国公平获取疫苗提供更多可能。疫苗研发成功后，我们将努力确保世界各地民众公平获得接种疫苗的机会。”据悉，目前已有2种由中国研发的新冠肺炎疫苗被纳入了“实施计划”的产品组合。

　　伯克利表示，“实施计划”预计在2021年年底前向全球提供至少20亿剂新冠肺炎疫苗。“我们在时间和生产方面都面临巨大挑战，世界各国应通力合作。”伯克利认为，有效的疫苗可以为人们提供防护、降低各国经济损失。“疫苗可以更好地保护医护人员和弱势群体，是减轻流行病对公共卫生和经济影响的最佳方式之一。”

　　伯克利说，疫情给世界经济造成巨大冲击。在严峻的公共卫生和经济形势下，各国政府都应积极支持“实施计划”。“我们期待与中国进一步扩大合作，向着我们的共同目标继续努力。”


　　《 人民日报 》（ 2020年12月01日 17 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved