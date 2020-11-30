记者观察：非洲疫情有反弹迹象 世卫组织督促非洲国家做好迎接疫苗准备

人民网约翰内斯堡11月30日电（王磊）据非洲疾控中心数据，截至11月30日，非洲54个国家新冠肺炎确诊病例累计2163284例，死亡病例累计51708例，治愈病例累计1831435。

非洲疫情出现反弹迹象

尽管非洲在防控疫情方面好于专家预期，但近期依然出现反弹迹象。世卫组织非洲区域办事处11月19日曾表示，过去四周19个非洲国家报告的新冠肺炎新增病例比前四周的新增病例增加了20%以上，另有17个非洲国家的新增病例则比前四周减少了20%以上，但整体新增病例依然有增多趋势。

以南非为例，29日单日新增新冠肺炎确诊病例2563例，新增死亡38例，累计确诊787702例。而据中国驻南非使馆每日发布的新冠疫情动态显示，近十日内单日新增均超过2000例，高于半月前水平，而检测确诊率也一直高于10%。

此外，世卫组织非洲区域办事处表示关于非洲卫生工作者感染新冠和因新冠死亡的报道越来越多，特别是经验丰富的卫生工作者也在不断被感染甚至死亡，令人担忧。

疫情防控依然不容松懈

非洲疾病控制和预防中心、非盟青年特使办公室、非洲新冠病毒青年阵线等组织于11月23日30日联合组织“非洲口罩周”社交媒体活动，呼吁非洲人民戴口罩，因为目前戴口罩、洗手和社交距离是防控疫情的最佳手段。

世卫组织也警告称，随着年底节假日的临近，民众参加庆祝聚会活动，可能进一步造成疫情加重。世卫组织非洲区域主任马特希迪索·莫埃蒂博士表示，年终聚会是非洲生活的重要组成部分，在长时间保持社交距离后，人们降低了防疫意识，即将到来的假期或加剧这种情况。

莫埃蒂博士建议避免聚会，若要聚会尽可能选择户外，继续保持社交距离，经常进行手部消毒并戴口罩，尤其是在老年人以及患有糖尿病或高血压的人周围。

世卫组织督促非洲做好接种疫苗准备

莫埃蒂博士说，疫苗接种加上严密的公共卫生措施将有助于结束疫情。随着新冠疫苗分阶段推出，或许将成为非洲大陆乃至世界历史上最大规模的疫苗接种活动。但非洲似乎还没有做好迎接疫苗的准备。

据世卫组织26日消息，非洲区域有47个国家都收到了世卫组织的疫苗准备工作评估工具，为各国规划疫苗引入提供参考，涵盖了10个关键领域：规划和协调、资源和资金、疫苗法规、服务提供、培训和监督、监测和评估、疫苗后勤、疫苗安全和监测与通信以及社区参与。

据悉，共有40个国家使用这一工具并向世卫组织提供了数据。统计发现这些国家的疫苗准备就绪率平均为33%，远低于80%的预期基准。

数据显示，只有近半数的国家确定了接种疫苗的优先人群，并制定了向他们提供疫苗的计划，44%的国家建立了协调机构，24%有足够的资源和资金计划，17%准备好了数据收集和监测工具，只有12%计划与社区沟通疫苗注射计划。

莫埃蒂博士说：“开发安全有效的疫苗只是推出疫苗的第一步。”她说社区在疫苗接种工作中将发挥至关重要的作用，各国政府应主动倾听社区的需求，在这一进程中给予他们发言权。

世卫组织及其合作伙伴近期为各国政府发布了关于新冠疫苗接种规划和部署的指南，旨在帮助各国政府设计部署、实施和监测新冠疫苗的战略，并更好地整合其战略和资金，提高效率。

(责编：崔越、杨牧)