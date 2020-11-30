第十六届“北京-东京论坛”开幕

人民网北京11月30日电（记者李锋）由中国国务院新闻办公室、日本外务省支持、中国外文局和日本言论NPO共同主办的第十六届“北京-东京论坛”30日开幕。受新冠肺炎疫情影响，论坛以线下线上相结合的形式在北京、东京同时举行。

本届论坛主题为“疫情后的国际秩序与中日两国的作用”。百余位来自中日两国政界、经济界、企业界、学术界、传媒界以及公共卫生领域的嘉宾，就政治互信、经贸合作、安全保障、媒体责任、数字经济与疫情防控等重要议题展开讨论。

开幕式上，国务委员兼外长王毅在视频致辞中指出，中日之间既有广泛共同利益，也存在一些矛盾分歧，需要妥善把握和处理。对于双方的共同利益，要不断拓展弘扬，使之成为连接双方的坚实纽带。对于分歧和敏感问题，应该把它放到适当位置，进行建设性管控。在事关对方的内政问题上，要坚持相互尊重，体现作为近邻的理解和包容。

王毅指出，新冠疫情让世界各国深刻感受到人类是命运相连的共同体，也让中日两国人民的传统友好再次得到彰显。民间友好始终是中日关系发展的重要基石。在信息化、智能化的新时代，大众和社交媒体对两国民众的相互认知和感情互动产生着重要作用，也承担着特殊责任。两国媒体要做到追求真实，传递善意，共创未来。

中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟在主旨演讲中指出，世界正经历百年未有之大变局，中日双方应增进政治互信，夯实两国关系发展基础；推进抗疫合作，共建人类卫生健康共同体；坚持扩大开放，拓展两国更高层次互惠合作；推进人文交流，厚植两国友好根基；奉行互利共赢，推动建设开放型世界经济。

日本前首相福田康夫在主旨演讲中谈到，日中关系的基础在于国民之间的感情。双方民众只有开展直接的交流，亲身体验对方的国家，才能产生相互理解与信任。日中两国需要开展更广泛的人文交流。希望本届论坛能够为促进日中关系的健康发展提出建设性的意见，为世界和平做出重大贡献。

日本外务大臣茂木敏充在致辞中表示，疫情中两国间守望相助的情景层出不穷，令人感到鼓舞。明后两年，东京夏季奥运会和北京冬季奥运会将相继举办，日中邦交正常化也将迎来50周年，希望借助这些重大机会，促进两国青少年和文体方面的交流，推动日中关系持续向好发展。

日本自民党干事长二阶俊博在视频致辞中提出，稳定的日中关系对两国、地区乃至国际社会至关重要。双方必须肩负起责任，任何情况下都必须持续推进对话和交流。希望两国有识之士在论坛上的对话有效促进双方相互理解，推动民间交流向前发展。

中国外文局局长杜占元代表中方主办方在致辞中希望论坛深入探讨落实两国领导人的重要共识，推动中日携手把握机遇、应对挑战，为两国关系持续向好、共同维护和发展国际秩序与体系作出时代贡献。

联合国原副秘书长明石康代表日方主办方在致辞中希望论坛要以构建和平稳定的日中关系为目标，为降低全球分裂和对立的风险，维护亚洲与世界的和平稳定，迈出历史性的一步。

本届论坛为期两天，将召开双边政治与外交、经贸、安全、媒体、数字经济、公共卫生等6个分论坛。

“北京-东京论坛”创办于2005年，每年一次，在北京与东京轮流举办，已成为两国间层次较高、规模较大的官民互动综合性交流平台，为促进中日关系发展、增进民众相互理解与互信发挥着重要作用。

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