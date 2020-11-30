中企投建越南永新电厂助力当地缓解“电荒”    

中企投建的越南永新电厂 刘刚 摄

人民网河内11月30日电（刘刚、李佳竹）“尽管受到新冠肺炎疫情的影响，越南永新电厂一期在第二个合同年发电量达到85.92亿千瓦时，可供项目所在的平顺省充足用电3年以上。第二个合同年完成等效可用小时数达7906小时，刷新电厂投产以来的历史记录，为缓解越南电力紧张、特别是夏季电荒做出贡献。”越南永新公司生产管理工程师常世鹏告诉记者。

今年夏季越南持续高温，全国用电需求飙升。越南电力集团数据显示，高峰期每日新增用电需求相当于全国重点工程——山罗水电站一天的发电量。为缓解供电压力，越南永新一期电力有限公司（简称“永新公司”）开足马力，高峰期一天最高负荷率达97.38%，得到越南工贸部、电力集团等部门高度评价。

永新公司位于越南平顺省永新乡，由中国南方电网、中国电力国际有限公司联合越煤电力总公司共同投资建设。项目于2018年11月投产，是“一带一路”能源合作的样板项目。

作为越南首个采用超临界W火焰锅炉技术的电厂，项目每年可减少二氧化碳排放约两万吨。同步建设的脱硫、脱硝、除尘等设施，让烟气排放指标优于越南国家标准。废水处理后的中水全部再利用、对外零排放。

越南永新一期电力有限公司总经理徐京伦在接受记者采访时表示，目前永新项目越籍员工数量超过600人，2019年以来为当地贡献的税收累计约6000万美元。在为越南电力供应作出贡献的同时，中国企业还在当地积极践行企业的社会责任。越南发生新冠疫情、洪涝灾害后，企业第一时间联系越南工贸部，捐赠防疫物资，并向洪灾严重的广义省捐赠6亿越南盾（1美元约合2.3万越南盾），为当地抗疫和救灾贡献力量。

徐京伦介绍，永新项目是南方电网三商转型中“价值链整合商”在国际项目中的最好体现，是南方电网、中电国际、中国能建等一大批中资企业“走出去”合作的典范。

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