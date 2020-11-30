雅万高铁50米钢轨首航发往印尼 中国高铁出海开启新篇章

11月28日，8790吨50米高铁钢轨从广西防城港发往印度尼西亚。(中铁物资集团供图)

人民网北京11月30日电（寇杰）近日，8790吨50米高铁钢轨从广西防城港发往印度尼西亚。此次发运是国内首次向海外市场大批量出口50米钢轨，标志着我国定尺钢轨走向世界舞台，为雅万高铁后续的架梁铺轨等奠定了坚实基础。

“此次钢轨发运项目总供货量3.79万吨，首发8790吨，开创了铁路领域制造产品‘走出去’之先河。通过积极协调国内各方资源，牵头整合生产企业、运输企业、科研单位，结合印尼当地实际情况，我们设计出了全新的运输、转运模式，建立从生产线到运输线的一站式物流解决方案，有力填补了这一领域的空白，” 中铁物资集团党委书记王辉在接受采访时表示。

据了解，目前国内的高铁钢轨生产长度以100米为准，由于印尼基础设施建设、铁轨运输和装卸能力有限，中方企业在经过实地考察和科学研究后，最终确定了雅万高铁使用50米长度钢轨。为达成这一目标，钢轨生产厂攀钢集团在焊接、切割等领域进行了技术升级，多项技术指标首次采用“中国标准”，防城港码头则早在两年前就开始进行百米钢轨吊装试验，攻克了多个技术难度，最终形成了在攀钢生产高质量钢轨，在防城港内进行高精度切割的方案，既节约了成本，也为钢轨的快速运输提供了便利。

相关人士表示，此次50米钢轨出口方案对未来中国与东盟国家的高铁合作极具借鉴意义。

作为中国首个海外高铁项目，雅万高铁是中国高铁从技术标准、勘察设计、工程施工、装备制造、物资供应，到运营管理、人才培训、沿线综合开发等全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，对于推动中国铁路特别是高铁走出去，具有重要的示范效应。雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里，2018年6月全面开工，总工期为36个月。建成通车后，雅加达至万隆的列车运行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

“此次钢轨供应服务系统解决方案，是国内全产业链上下游企业开展的跨区域、跨行业的深度合作成果，必将成为助力构建国内国际双循环新发展格局、推进区域经济一体化的有效实践，” 王辉表示。

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