保利集团举办“海外云开放日”活动 

人民网北京11月30日电（张信凤）近日，保利集团“海外云开放日”活动在北京新保利大厦举行。活动是在国务院国资委指导下，保利集团主动增强对外话语的创造力、感召力、公信力，讲好中国故事，促进中西文化交流的重要举措。

保利集团“云开放日”现场 保利集团供图

保利集团“云开放日”以“中西合璧 文化交流”为主题，介绍了保利集团海外文化企业的业务发展情况，并且展示了疫情影响下的新型线上演出形式。保利集团旗下的保利文化北美公司、保利剧院中山音乐堂、保利WeDo，联合温哥华音乐学院刚刚举办了一场线上音乐会，邀请中加两国著名音乐家隔空演奏，双方以音乐为媒介隔空交流，向全球所有音乐爱好者表达美好的祝愿，向所有在抗疫中做出积极贡献的全球医护工作者致敬。

活动中，保利文化北美公司与开放日活动现场进行视频连线，带领全球广大观众走进保利文化北美公司，了解保利集团在推动中外文化合作交流方面做出的积极贡献。

保利文化北美公司总经理陈宜表示，未来保利集团会把更多的中国艺术品展览介绍给加拿大的艺术爱好者，并将致力于把更多国际的演出带到中国，同时把更多高质量的中国剧目引入北美市场。

本次活动中收录的线上音乐会片段，融合了中西古典音乐和民族音乐，温哥华音乐学院院长、加拿大著名大提琴家约瑟夫演奏了中国传统歌曲《牧歌》，中央音乐学院教授、中国著名小提琴家、保利WeDo音乐&艺术联合创始人兼音乐总监高参演奏了维瓦尔第的《四季》，演出尾声保利WeDo童声合唱团与温哥华音乐学院交响乐团共同云端合作演绎《同一首歌》，在歌声中表达了“通过中西音乐合作，传播爱与希望”的主题。

保利集团积极探索开拓国际化经营道路，在参与制作、投资、引进国外优质文化产品，推动中外优秀文化产品引进来、走出去，促进国内外文化交流等方面持续发力，讲好保利故事、央企故事、中国故事，为高质量国际文化交流和传播创造良好的氛围。作为保利文化集团在温哥华设立的北美总部，保利文化北美投资有限公司已成功举办包括《乾隆皇帝的古与洋》等15个展览，组织文化艺术沙龙等活动170余场，为加强中国与北美的双向文化交流和国际合作做出积极贡献。

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