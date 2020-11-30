中国脱贫成绩贡献榜样力量（国际论道）

11月23日，贵州省正式宣布该省9个县退出贫困县序列，这标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县全部脱贫摘帽，全国脱贫攻坚目标任务已经完成。

改革开放40多年来，中国有8亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%。今年，中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现联合国《2030年可持续发展议程》的减贫目标。中国的脱贫成就吸引全球瞩目，中国的减贫经验受到国际社会热议。

脱贫精准到位

据路透社报道，中国贵州省近日宣布，该省最后9个极端贫困县已从全国贫困地区名单中除名。这份2014年制定的名单确定了832个县为极端贫困县。贵州省表示，9个贫困县人均年收入已经上升到11487元，至此，贵州省66个贫困县全部脱贫摘帽。中国政府表示，自2013年以来，已有9300万人口摆脱了贫困，实现了里程碑式的目标。

中国不同省份贫困县脱贫致富的故事，正被外媒生动讲述。中国贫困民众曾经的艰苦岁月和如今生活的巨大跃迁，成为外媒报道聚焦的热点。

“凉山已经成为中国扶贫的前沿阵地。”英国《金融时报》报道称，在四川省凉山彝族自治州昭觉县阿土列尔村，“悬崖村”坐落在海拔1400米的山上。过去，孩子们上学要在破旧的藤梯上爬两个小时。近几个月，当地政府在昭觉县重新安置了84户人家，并给村民提供大额住房补贴。教育扶贫让村民们获得了改善生活的机会。

美国《外交》杂志报道称，中国40多年经济改革和增长以及10年来不断扩大的社会福利，从根本上改善了8亿多中国人的生活条件。自中国政府将消除贫困作为官方政策以来，中国已在这方面投入610多亿美元，并在2020年增加206亿美元专项资金。结果是惊人的：中国的贫困人口已从2012年的9900万减少到2019年末的550万。现在中国政府表示，尽管有新冠肺炎疫情和全球经济衰退，但到今年年底将消除贫困。

举措因地制宜

中国政府为实现脱贫攻坚采取的各项措施，受到外媒的广泛关注。

美国《外交事务》杂志报道称，2013年，中国领导人开始制定具体、可衡量、有时限的目标——到2020年消除绝对贫困。中国政府派出了数十万名政府工作人员在全国范围内对所有农村家庭进行调查，以确定他们是否符合贫困标准——这本身就是一项壮举。作为脱贫攻坚的一部分，政府还在基础设施方面投入巨资。交通的改善使居民有机会进入经济作物市场，获得医疗保健和教育。

瑞士《新苏黎世报》网站发表题为《中国通过直播摆脱贫困》的深度报道，称互联网发展引起的消费习惯变化，给中国农村地区发展带来巨大机遇。报道说，近年来，网络直播在中国广受欢迎，尤其是帮助贫困地区民众通过直播带货，打开了更广阔的销售市场，“互联网给中国农村地区提供了新的发展视角”。

菲律宾《每日问询者报》报道称，尽管受新冠肺炎疫情影响，中国的森林旅游业正稳定复苏。近年来，中国一直在鼓励发展生态友好型旅游业，提供了更强有力的政策支持。森林旅游已帮助中国偏远地区的许多民众脱贫。2018年，中国147.5万建档立卡贫困人口通过森林旅游实现增收，年户均增收达到5500元。

“中国如同一列在牢固的轨道上奔驰的火车，以惊人的速度向明确的方向快速前进。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦对中国利用科技脱贫的做法印象深刻，如使用无人机喷洒农药、通过电商平台为农民提供销售渠道等。他认为：“中国脱贫的指导原则是精准扶贫，即认真研究贫困成因，因地制宜开展扶贫工作。”

榜样力量惊人

“中国与贫困的斗争是人类历史上最杰出的斗争之一，为世界其他地区提供了借鉴。”美国哥伦比亚大学可持续发展研究中心主任杰弗里·萨克斯表示。

中国完成全国脱贫攻坚目标任务的消息，让国际社会看到中国减贫经验的世界意义。联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜介绍，中国832个贫困县已于今年11月23日全部脱贫，给世界其他发展中国家很大的鼓舞。联合国世界粮食计划署与中国合作已有40年了，是中国减贫成就的见证者、参与者。中国的旱作农业技术、电商扶贫等减贫经验可为世界其他发展中国家提供借鉴。

世界银行东亚与太平洋地区副行长维多利亚·克瓦表示，借鉴中国脱贫经验至关重要。在实现联合国到2030年消除极端贫困的目标方面，世界各地的进展“参差不齐”，这就是为什么世界银行要与中国这样成功的国家合作，从而加强自身的知识和能力，向其他国家传授发展经验。

“中国消除贫困的经验正推广到其他国家。”《俄罗斯报》刊文称，中国参与了多个帮助发展中国家减贫的项目，通过组织各种培训、在老挝和柬埔寨等发展中国家建设减贫示范合作技术援助项目等，在实践中交流减贫经验。

约旦《宪章报》撰文称，中国实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，这是关乎最基层广大农民切身利益的重大民生工程，格外引人瞩目。今年以来，虽然新冠肺炎疫情带来挑战，中国脱贫攻坚的步伐继续推进。到年底，中国将基本消除绝对贫困现象，这不但是中国自己取得的巨大成就，也是中国对人类、对国际社会作出的卓越贡献。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学教授卡洛斯·菲格罗亚表示，中国将在2020年率先实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，并将全面建成小康社会，这将是人类历史上的一大壮举。目前，世界经济受疫情影响严重，中国控制住疫情，经济实现企稳回升，毫无疑问，中国的榜样力量是惊人的。

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