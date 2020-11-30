推动多边主义合作，中国输出“正能量”（专家解读）

11月18日，在马来西亚吉隆坡会议中心，工作人员在亚太经合组织工商领导人对话会指挥中心忙碌。

新华社记者 朱 炜摄

11月17日至22日，金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动相继举行。中国积极参与国际多边主义合作的身影引发外媒关注。

据西班牙《国家报》网站报道，11月15日，亚洲和大洋洲的15个国家签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以建立世界上最大的自由贸易区。中国是自2012年开始谈判的这一协定的主要推动者之一。在新冠疫情加速去全球化趋势的当下，RCEP的签署使中国巩固了其作为全球多边主义捍卫者所寻求的信誉。

新加坡《联合早报》在对二十国集团领导人峰会的报道中称，中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并表示愿同各国在开展疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作。

近期，金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动密集举行，中国积极参与国际多边主义合作，引发国际社会的关注和热议。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。这是人类社会近代以来在和平时期所遭遇的前所未有的严峻挑战。由此产生的对多边合作的需求之大前所未有，而世界主要大国在多边合作上的分歧之大也前所未有。值此紧要关头，中国在国际舞台中力倡多边主义，向世界输出中国“正能量”，坚定了各国团结合作的信心。

疫情发生以来，中国为推动全球合作抗疫和经济复苏作出突出贡献。

一是推动抗击疫情相关的卫生领域多边合作。中国全力支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，推动构建人类卫生健康共同体，支持世卫组织在应对疫情、加强全球公共卫生体系建设方面的积极作用，及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息，第一时间向世卫组织分享新冠病毒全基因序列，并向世卫组织捐款增资、加大资源投入，宣布与联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽、建立30个中非对口医院合作机制、中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等中国支持全球抗疫的一系列重大举措。此外，中国还与东盟、欧盟、非盟、亚太经合组织、加共体、上海合作组织等国际和地区组织广泛开展疫情防控交流活动。

二是推动疫情背景下恢复和稳定世界经济的国际及多边合作。中国呼吁在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家、上海合作组织等多边机制加大机制内对话交流与政策协调力度，共同维护全球产业链供应链的稳定、安全与畅通，支持国际货币基金组织等机构协调各国实施有力有效的财政和货币政策，加强金融监管协调，维护金融市场稳定，防止引发全球性金融危机导致世界经济陷入大规模、长周期衰退，并积极分享疫情防控及常态化防控条件下有序推动复工复产的有益经验。

中国在国际多边舞台上的表态和国内的政策制定是相辅相成的。

不久前，中共十九届五中全会审议通过关于制定第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国的新发展格局将为未来世界经济复苏和多边主义合作提供更多机遇和更大空间。

首先，中国市场潜力将充分激发，中国有条件在多边层面提供更多公共产品。中国巨大的市场需求，可能成为吸引各国参与中方倡导的多边经贸合作的重要因素。其次，通过一系列涉及自由贸易港建设、服务贸易创新发展试点、强化深圳和浦东改革开放的举措，中国取得的制度型开放经验，为完善全球多边规则框架提供了重要借鉴。最后，中国对外合作不断深化取得的成就，将雄辩地证明坚持多边主义和共商共建共享原则的必要性、有效性，帮助树立人类命运共同体意识，从而将多边主义规范推向新高度。

当前，国际局势纷繁复杂，中国要在推动国际多边合作上发挥更大作用，需要做好以下几点：办好自己的事，是有效推动多边合作的基础和前提；精心选择同样秉持多边主义精神且具备较好发展基础的合作伙伴国共襄盛举，善于为推动多边合作“加杠杆”；在多边合作过程中强调基于规则的合作，确保规则的稳定性、一致性、透明度，借助国际机构、组织或机制，形成对机会主义行为的制度性约束。

（本报记者 贾平凡采访整理）

(责编：艾雯、燕勐)