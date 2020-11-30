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中国驻埃及大使：中国的发展是世界百年难得的机遇  

2020年11月30日08:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗11月30日电（记者 景玥）近日，中国驻埃及使馆举行中外记者会，中国驻埃及大使廖力强以网上直播形式，集中宣介近期四场重要峰会成果。

廖力强表示，当前形势下，峰会对加强全球抗疫合作、推动世界经济复苏、完善全球经济治理、推动区域经济合作发挥了重要引领作用。

廖力强表示，当今世界，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流不可能逆转。四场会议有三个“特殊性”。

特殊背景。会议都是在全球新冠肺炎疫情深度蔓延、疫情加速国际格局调整、世界进入动荡变革期、中国确立了“十四五”规划和2035年远景目标的背景下召开的。

特殊形式。会议全部以视频方式举行，各国领导人的讲话通过全球线上直播，展示了世界正在通过“云外交”共同驱散乌云、携手迎接光明未来的信念和决心。

特殊的重要信号。“世界怎么了？我们怎么办？”面对时代之问，中国率先实现复工复产和恢复经济增长的成功实践，向世界提出“中国方案”，传递了中国将不断扩大对外开放，愿与各国携手共建人类命运共同体、共克时艰的强烈信号。

廖力强指出，中国的发展是世界百年难得的机遇。中国既提出了有针对性的主张，也拿出了强有力的行动。把握好“中国方案”，要抓住以下八个“关键词”：人民至上、生命至上，人类命运共同体，发展中国家，中国机遇，多边主义，数字经济，中国担当，团结必胜。

廖力强表示，以上三个“特殊性”和八个“关键词”，与十九届五中全会一起,勾勒了中国发展和全球治理的蓝图，向世界传递了中国将继续扩大改革开放、维护世界和平安全、与世界各国推进互利共赢合作、构建人类命运共同体的坚定意志。

疫情之下，中埃合作逆势上扬，各领域合作取得新成就。未来两国将进一步拓展合作领域，共享合作成果。中方愿与埃方一道，推进“一带一路”倡议同埃及“2030愿景”深度对接，把中埃关系打造成中阿、中非命运共同体先行先试的样本。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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