新华社南宁11月29日电 综述：美不自美 相得益彰——东盟国家政商界人士看好中国－东盟合作共赢

新华社记者

中国－东盟博览会会徽上，美丽的朱槿花盛放，11片花瓣绚丽多彩，象征中国与东盟十国“凝聚、绽放、繁荣”。为期四天的第17届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会正在广西南宁举行。

凝聚人心、汇聚人气，在东博会上，中国与东盟十国共商合作发展、互利共赢。与会东盟政商界人士纷纷表示期待东盟国家与中国深化经贸合作，促进区域内互联互通，为区域经济一体化发展注入新活力。

今年以来，中国与东盟经贸合作逆势上扬，双方历史性地互为第一大贸易伙伴，前三季度双方贸易额达4818亿美元。中国－东盟自由贸易区升级版建设、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署等促进双方合作发展迈上新台阶。

越南工贸部部长陈俊英28日在中国－东盟自由贸易区全面建成10周年专题论坛上致辞说，RCEP表明了参与国对多边贸易体系的积极支持，有助于推动经济一体化进程，并将为后疫情时代本地区经济复苏做出重要贡献。

由在华的新加坡工商业机构与个人组成的中国新加坡商会一直是中国与东盟合作发展的见证者。该商会广西会长刘文添表示，随着中国改革开放不断深入、营销环境逐步完善，更多新加坡企业加大对华投资。RCEP和西部陆海新通道都有利于新加坡发挥物流商贸、科技创新方面的比较优势，区域合作前景向好。

泰国正大集团副总裁曾劲松认为，中国与东盟国家经济互补性强，资源匹配度高，中国－东盟自由贸易区发展前景光明，区域内各国将会有更多的尝试和更好的发展。

中国大市场，区域好机遇。东盟商品与服务输入中国，带动区域经济发展，这是双向共赢的选择。菲律宾驻华大使罗马纳表示，RCEP构成更广阔市场，将带来更多交易机会，促进更大范围内的自由贸易，改善人民生活。

东博会上，琳琅满目的东盟商品、来自多国的参展商、人潮涌动的会场便是区域发展向好态势的最佳印证。

老挝参展商伦·宋沙从中国国际进口博览会“转战”东博会。航班周折、防控隔离并未削减他参展的热情。展厅中，老挝特色家具的典雅芳香与老挝咖啡的浓郁醇香交织弥漫。宋沙表示，自由贸易为老挝商品走进中国市场打开一扇门，有利于促进两国经贸合作与人文交流。

马来西亚乐家环球国际贸易有限公司总经理罗维坚说，中国是东盟国家的“好邻居”，中国广阔的市场和活跃的经济环境为东盟企业提供了发展平台。今年是他第三次参加东博会，会上他特意展出马来西亚特色咖喱产品，希望进一步打开中国市场。

美不自美，因人而彰。中国与东盟山水相连、人文相通，友好交往源远流长。中国与东盟通力合作，为双方人民带来实实在在的福利与收获。

美美与共，相得益彰。中国坚定不移全面扩大开放，努力与东盟各国一道，为构建更紧密的中国－东盟命运共同体贡献力量。（执笔记者：王嘉伟、马倩；参与记者：王沛、黎藜、黄浩铭、黄耀滕、朱丽莉、覃星星、范超）

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