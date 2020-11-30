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中国与东盟文化交流合作走向纵深

2020年11月30日08:32  来源：新华网
 

新华社南宁11月29日电 题：中国与东盟文化交流合作走向纵深

新华社记者卢羡婷、黄庆刚

20世纪60年代初，中国第一部山水音乐风光片《刘三姐》风靡东南亚，此后50多年间，“刘三姐”被以彩调剧、歌舞剧、山水实景演出等多种形式创新演绎，不断释放时代魅力吸引中外观众，近几年更是以“文化走亲”等形式深入东盟国家，拉紧民心相通的纽带。

中国和东盟山水相连、血脉相亲，友好关系源远流长。近年来，广西充分发挥毗邻东盟国家的地缘优势、区位优势，积极参与海外中国文化中心合作共建，大力推动中华文化走进东盟，同时将东盟优秀文化“请进来”，搭建文化交流合作平台，广泛开展人文交流活动。

由广西文艺院团推出的彩调歌舞剧《刘三姐》和舞剧《碧海丝路》等剧目多次赴泰国、柬埔寨、马来西亚、新加坡等国家演出。“‘刘三姐’是广西乃至中国亮丽的文化名片，把‘刘三姐’文化带到东盟国家，让观众能够多渠道、多角度地认识中国、了解广西，对增进双方文化交流与民间交往起到积极作用。”广西戏剧院院长龙倩说。

在中国—东盟博览会框架下，中国—东盟文化论坛、中国—东盟博览会文化展、中国—东盟博览会动漫游戏展等接连举办，为促进中国与东盟国家的人文交流发挥积极作用。在近日举行的第二届中国—东盟电视周期间，一批观众耳熟能详的优秀视听节目入选中国—东盟优秀传播案例，一批来自中国和东盟的媒体机构、文化企业签署战略合作协议。

广西本土动漫企业千年传说影视传媒股份有限公司自2017年启动“出海”行动以来，推出的《铜鼓传奇》《喀斯特神奇之旅》等多部作品在东南亚国家落地播出，取得不错的社会效益和经济效益，眼下又与泰国中央电视台、老挝东盟科技有限公司签署新的合作协议，进一步扩展东盟市场。“未来5年，我们将加强与泰国、老挝等国家的密切联系与深入合作，不断把我们优秀的传统文化传播出去。”公司董事长荣斌说。

在中国影视作品“走出去”的同时，越来越多东盟国家的优秀影视作品进入中国。国家广播电视总局发展研究中心近日发布的《中国—东盟视听节目传播智库报告》指出，中国视听新媒体平台成为东盟国家节目传播的新力量。报告分析认为，多层次文化交流对话机制正日趋完善，讲述新时代中国故事的现实题材影视剧、纪录片、动画片、短视频在东盟国家市场具有广阔空间和巨大潜力，联合制作成为双方内容传播的重要形式。

“我们正努力推动媒体深度融合，构建智慧广电发展体系，着力提升治理能力和治理体系现代化。我们愿本着共商、共建、共享的原则，与东盟各国分享发展经验、共享发展成果。”国家广播电视总局副局长孟冬说。

近年来，我国积极培育文化领域新业态，与东盟的文化交流合作由传统的艺术表演，拓展到影视创作、期刊出版、动漫游戏、文博展览、考古、申遗等多个领域。随着中国与东盟国家经贸往来不断深化，双方文化交流合作也在提质升级，不断增进文明互鉴，促进民心相通。

(责编：艾雯、燕勐)
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