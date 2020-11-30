新华社华盛顿11月28日电 题：新冠疫情重塑美国假日购物季

新华社记者许缘

深夜驱车到商场排长队、伴随零点钟声涌入店内“豪购”……这是拉开美国传统假日购物季帷幕的“黑色星期五”留给人们的传统印象。新冠疫情期间，传统消费习惯被迫改变，这些场景无法再现。美国各大商家把27日，即今年“黑五”的开门时间从零时推迟到清早。不少人戏称：“黑五”迟到了。

美国假日购物季始于感恩节后。感恩节在每年11月第四个星期四，此后一天被称为“黑色星期五”，是实体零售店销售的一大高潮。

不过，新冠疫情期间，不少民众对前往人流密集的商店有所顾忌。美国疾病控制与预防中心也把“感恩节前后在拥挤商店购物”列为疫情期间高风险活动之一，劝说有购物计划的消费者“黑五”当天待在家中网购。

27日，华盛顿特区附近奥特莱斯并没有像往常那样排起等候入场的车队“长龙”，部分商店里的店员数量多过顾客。有消费者不禁感叹，没有节日装饰也没有圣诞音乐，“看不出今天是‘黑五’”。

其实，受持续近一年的疫情影响，很多美国消费者习惯和商家销售方式正在悄然变化。咨询机构德勤公司副董事长兼美国零售批发业务负责人罗德·赛兹表示，疫情带来健康担忧，也带来财务压力，让消费者和零售商都在重新规划假日购物。

对消费者来说，买到物美价廉的商品不再是唯一需求。如何避免感染新冠病毒才是第一要务。奥多比分析公司数据显示，“黑五”当天，美国网络购物消费额达到90亿美元，创同期纪录，同比增长21.6%；而即将到来的传统线上销售高峰“网络星期一”，在今年更有可能创造美国有史以来规模最大的在线消费日。

在线消费的品类也发生变化。分析显示，除电子设备等传统网购商品，消费者今年“黑五”还在网上购买杂货、衣服和酒类等，网购类目大大拓宽。

对商家来说，必须创新销售方式、推出更灵活促销策略，才能激发更大消费热情。

今年，部分商家提前放出折扣进行促销，以吸引顾客；一些商家通过实体店限购和网络专供方式，减少在店排队人数，吸引在线消费；还有一些商家设置路边提货服务，以方便消费者网购后更快拿到心仪的商品；网络直播也成为增加销售额的一种渠道。

种种变化的背后，是不断蔓延的疫情给零售业带来的压力。根据美国约翰斯·霍普金斯大学27日发布的数据，美国累计确诊病例已经超过1300万例，累计死亡病例超过26万例。

服装品牌拉夫·劳伦首席执行官帕特里斯·卢韦担心，疫情不断蔓延或将导致美国不少地方采取更加严格的“居家令”或其他隔离措施，进一步打击零售业。与此同时，一些处于弱势地位的零售商可能会被迫大幅降价和加大促销活动，影响利润。

美国零售业分析机构科尔赛特研究公司创始人兼首席执行官德博拉·温斯维格表示，受疫情影响，很多商店库存减少，不少百货公司货架被抢购一空后很难迅速补货，这种趋势可能进一步加剧。

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