西媒：西方应深入学习中国脱贫模式

新华社北京11月29日电 《参考消息》29日刊登西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯发表在西班牙中国政策观察网站上的文章《一个没有极端贫困的中国》。文章摘要如下：

几天前，中国发布消息说，中国最后一批贫困县已经脱贫。由此，中国几代人的坚持让数亿人摆脱了发展不足和贫困。中国成功消除了极端贫困。这表明，脱贫是可以实现的，需要毅力和政治意愿，还需要制定一种模式，让大家可以根据当地具体情况采取应对措施。

当然，发展不平衡和不平等仍有待解决，但在这方面也出现了积极趋势：中国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入之比继续缩小，中国人均国内生产总值超过1万美元，中等收入人口超过4亿。

我们还必须认识到，中国的成功放大了我们的失败。对市场和自由社会优点的宣扬，掩盖了我们对摆脱贫困的无能为力，我们社会的贫困不断增加，不平衡和不平等也一样在加剧。我们和中国的差距越拉越大，也许这确实是制度的本质造成的。在中国，这一重大成功是因国家的坚定行动而不是由市场主导获得的。

此外，中国基本依靠自己实现了这一目标。中国首先制定大量计划，利用独特的内部援助系统进行强大的公共投资，并让国内发达地区和很多企业，特别是国有企业，在脱贫过程中发挥帮扶作用。

我们应该深入学习中国的脱贫和发展模式，建立中西方在这方面的对话，以在国际层面帮助各个国家摆脱贫困的束缚。但很可能与新冠疫情的管控一样，地缘政治和意识形态的偏见阻挡了对证据的认可。中国成功地控制了疫情并让数亿人摆脱了贫困，而欧美的感染、死亡和饥饿人数却在不断增加。尽管如此，欧美还是执着于对中国发布的消息进行细节研究，并贬低其成就价值，将其简单归类为宣传手段。

(责编：艾雯、燕勐)