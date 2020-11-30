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蒙古国将延长首都等地全民警戒状态

2020年11月30日08:10  来源：新华网
 

新华社乌兰巴托11月29日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国政府29日宣布，将首都乌兰巴托市和色楞格省、后杭爱省全民警戒状态延长至12月11日6时，以巩固抗疫成果。

蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席索德巴特尔当天说，蒙古国新冠疫情比较复杂，但已得到有效遏制。为巩固抗疫成果和科学有效地开展下一步工作，蒙古国自12月1日起将根据疫情因地制宜实施不同级别警戒状态。其中，在本土确诊病例相对集中的乌兰巴托市、色楞格省以及当天首次报告本土确诊病例的后杭爱省，全民警戒状态实施至12月11日6时。

在全民警戒状态期间，这些地区民众须严格遵守相关规定，同时食品商店、超市、粮油市场、加油站、药店、医院以及供水、供电、供热、电信、新闻等部门将正常运行。

索德巴特尔同时宣布，自12月1日6时起，在没有暴发疫情或完全控制疫情的地区，防灾警戒级别将降低一级至最高警戒状态。

根据蒙古国卫生部29日通报，该国过去24小时新增新冠确诊病例24例，累计确诊784例，其中本土确诊病例352例；累计治愈病例354例；无死亡病例。后杭爱省首次报告本土确诊病例2例。

蒙古国国家紧急情况委员会11日宣布，该国12日6时至17日6时进入全民警戒状态，15日决定将这一状态延长至12月1日6时。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、最高警戒状态、警戒状态。

(责编：艾雯、燕勐)
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