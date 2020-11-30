韩国出现今年首起养殖场禽流感疫情

韩国农林畜产食品部28日确认，全罗北道井邑市出现韩国今年第一起养殖场禽流感疫情。韩国上一次出现养殖场禽流感疫情是大约两年零八个月前。

农林畜产食品部通报，禽流感疫情发生地是井邑市一家养鸭场。这家养殖场饲养的肉鸭27日运输前接受检测，检出H5N8型高致病性禽流感病毒。

这家养鸭场有大约1.9万只肉鸭，方圆3公里以内有6家禽类养殖场，方圆3公里至10公里有60家。检出禽流感病毒后，那1.9万只肉鸭全部遭扑杀。

全罗北道政府28日说，已经预防性扑杀那座养鸭场方圆3公里以内的39.2万只鸡鸭。

H5N8型禽流感病毒是一种禽类之间传播的高度传染性病毒。2014年全球首次发现H5N8型禽流感病毒以来，尚未发现人感染这种病毒。

农林畜产食品部说，已经派遣一个紧急应对工作组前往发生疫情的养殖场并采取限制接触、预防性扑杀等措施。这一部门向韩国所有禽类养殖场、禽类圈舍和运输车辆发布为期48小时“封闭令”；井邑市所有禽类养殖场将封闭7天。

“井邑（那座）养鸭场方圆10公里以内区域被划为特别隔离区，”一名全罗北道政府官员说，“已经向那里调派隔离设备和直升机，以加强消杀病毒。”

为防疫情蔓延，农林畜产食品部暂时禁止韩国所有传统菜市场交易活鸡和活鸭，要求它们每周三停业做好消杀。另外，农林畜产食品部敦促韩国所有禽类养殖场每日加强消杀并采取一切可能的隔离措施。

农林畜产食品部本月初通报，在韩国采集的4份野鸟粪便样本中检测出疑似禽流感病毒。（闫洁）（新华社专特稿）

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