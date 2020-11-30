近期，中方宣布了一系列继续支持湄公河流域国家抗击疫情的举措。我相信，相互信任和增进团结，将让我们共同战胜疫情。媒体在信息传播和共享中起着重要作用，应当努力促进抗疫信息共享，为区域合作抗疫和重振经济活力贡献力量。

——柬埔寨ThmeyThmey新闻网总编辑黄·占伦

为进一步做大澜湄合作成果蛋糕，澜湄国家媒体需要加强交流合作。建议深化媒体互信，拓展深层交流，开展务实合作，提升报道水平，讲好澜湄故事，推动文明互鉴。深入挖掘澜湄国家长期以来交流融合的历史记忆，生动讲好各国文明交流互鉴的当代精彩故事，以及当下合作抗疫的感人故事，为促进澜湄国家民心相通搭建更加丰富的载体。

——中国中央广播电视总台编务会议成员刘晓龙

澜湄六国都是发展中国家，在经济社会快速发展的同时，也面临气候变化、自然灾害等挑战，需要加强生态环境保护、推进绿色低碳发展、深化区域合作。绿色发展是促进经济复苏的有效路径，各方应加强绿色基础设施建设，促进民心相通，夯实澜湄地区绿色发展的合作基础。

——中国人民大学国家发展与战略研究院副院长许勤华

新冠肺炎疫情严重影响全球经济发展，给人们的生活方式带来很多变化。媒体应及时报道各国为抗击疫情采取的措施，介绍防疫相关知识，以及政府在推动经济恢复发展方面的计划安排，鼓励受众以更加积极的姿态面对生活。澜湄国家媒体在这些方面发挥了重要作用，通过有效沟通与信息共享，为各国合作抗疫和振兴经济贡献了力量。

——老挝国家电视台副台长波莱穆·素挽哈

近年来，中国游客对世界旅游业市场贡献很大，来澜湄地区旅游的人数也不断增加。后疫情时代，澜湄各国应继续携手努力，共同推动地区旅游业振兴。

——缅甸瑞丹伦集团高级执行董事登丹

疫情防控期间，媒体不仅应准确、全面、真实报道新闻信息，还需要客观反映存在的问题，为受众提供有用的信息参考。当前各类信息鱼龙混杂，主流媒体在发布新闻信息时应更加谨慎，时刻牢记媒体要彰显服务社会的责任与担当。

——泰国《今日曼谷报》执行总编辑卜瓦纳·宋卡

澜湄国家媒体应更好宣传澜湄合作机制，促进各国民众理解和支持。澜湄国家媒体可通过更加灵活多样的合作机制，建立信息共享网络，开展人员交流和培训，在地区和国际层面加强关于澜湄合作活动的宣传力度，分享关于澜湄合作的跨国系列文章，让澜湄合作成果更加深入人心。

——越南之声广播电台时政新闻部国际新闻主管武蝴蝶

（本版文字由本报记者陈尚文、杨迅采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 15 版）

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