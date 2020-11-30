注入勇气信心 传递温暖希望

7月15日，在老挝首都万象的老挝国立大学孔子学院，中老铁路老挝籍学员参加专业培训。

5月26日，一列满载工业机械零配件、纺织品、光伏产品等货物的中欧班列（海安—东盟）从中国江苏海安出发，开往越南河内。

5月20日，在泰国庄他武里府，果农搬运新采摘的榴莲。今年以来，泰国水果对华出口额稳中有进。

新华社发

老挝境内湄公河远景。

影像中国

讲述共赢发展、共享成果的澜湄故事，传递团结合作、世代友好的澜湄情谊，向世界呈现美美与共、文明互鉴的澜湄愿景。澜湄六国媒体加强合作交流，为各国经济复苏和可持续发展营造良好舆论环境

更好聚合各国媒体力量

缅甸宣传部常务秘书 苗敏貌

在全球抗击新冠肺炎疫情之际，以“合作抗疫，振兴经济”为主题举办2020澜沧江—湄公河合作媒体云峰会，可谓恰逢其时。希望能通过这一平台更好聚合各国媒体力量，尽快打赢疫情防控全球阻击战，推动澜湄国家经济复苏，增进人民福祉。

疫情防控期间，澜湄六国就疫情传播情况、防疫举措、防治方案等内容进行广泛交流与合作，携手推动经济恢复发展。媒体为澜湄国家增进交流、加深了解、加强合作发挥了重要作用。

缅甸与其他湄公河流域国家一样，在抗击疫情方面迅速作出反应，民众积极配合。在中国等国的支持下，缅甸疫情防控工作取得积极成效。希望澜湄各国媒体共同努力，出谋划策，通过加强合作，携手推动“合作抗疫，振兴经济”的实施过程。

加强信息交流和经验分享

老挝国家电台台长 颇西·乔哈尼冯

新冠肺炎疫情发生以来，老挝政府非常重视预防工作，并很好地控制住疫情。这得益于政府出台的有效预防和控制措施，以及与各国携手抗疫的努力。中国政府给予老挝很大帮助，派遣医疗专家组赴老挝进行援助，帮助我们提高预防、诊治的水平和能力，携手抗击疫情。

疫情防控期间，老挝媒体广泛宣传政府的各项举措，介绍国外成功的防治经验，同时针对疫情相关问题答疑解惑，对一些虚假信息进行辟谣，有利于民众有效自我防范及社会整体稳定。

新冠肺炎疫情给老挝经济社会发展带来了严重影响。为推动经济恢复，老挝政府制定了相应的政策措施，同时加大力度吸引国内外投资，恢复旅游业发展。在此过程中，媒体大有可为。澜湄六国媒体应进一步加强信息交流和经验分享，为澜湄国家克服疫情带来的挑战作出重要贡献。

建立共享信息的合作机制

越南通讯社副社长 黎国明

新冠肺炎疫情发生以来，越南媒体与世界许多国家的媒体一样，面临诸多挑战。首先，是在确保记者、编辑自身安全的情况下，保持信息渠道的畅通。其次，疫情防控期间，很多重要活动无法正常开展，给日常新闻报道带来了困难。最后，广告收入大幅减少。此外，疫情给媒体带来的最大挑战是充斥网络的假新闻、不实消息，极易引发民众担忧和社会混乱。

为了更好地发挥媒体激浊扬清的作用，澜湄六国主流媒体迫切需要建立合作机制，共享信息，特别是针对那些需要验证、澄清的新闻。借助该机制，各国主流媒体可以通过文本、影像等直接了解相关国家形势，避免部分其他国际媒体的偏见、不全面的信息。这种媒体合作机制应该具有常态化和建设性特点，交流内容也不局限于对疫情的相关新闻报道，而应包括社会、环境、医疗健康等各方面，从而增进流域各国民众对其他国家真实全面的了解。

团结协作是抗击疫情的关键

复旦大学附属华山医院感染科主任 张文宏

今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情打破了大家平静的生活。我想分享几点想法。

首先，团结协作是抗击疫情的关键。在全球范围内，单一的国家控制住疫情，并不能保证赢得抗击疫情的最终胜利。国际上曾经有过很多次抗击疫情的经验，包括埃博拉、登革热、甲型H1N1，无论病毒最早在哪个国家暴发，最终对这些疫情的成功控制都来自于全球范围内的团结协作。

其次，加强公共卫生合作是澜湄六国长期控制疫情和取得公共卫生控制成果的重要保障。为了最终战胜疫情，完善公共卫生合作机制至关重要。为了更好应对公共卫生事件的威胁，我们要做到早期预警，充分合作，建立高效、便捷的信息交流平台。同时，通过进一步加强抗疫物资的相互援助，朝着构建人类卫生健康共同体的方向共同努力。

最后，澜湄国家有着非常悠久的传统医药历史。我相信，深化传统医药合作，将有助于澜湄国家联合抗疫和保护好、开发好丰富的药物资源。澜湄国家可以共同开发本地区的传统药物，并开展一系列技术培训，在传统医药合作方面取得更多成果。

推动全流域经济提档升级

重庆市人民政府口岸和物流办公室副主任 胡红兵

近年来，国际陆海贸易新通道（简称“陆海新通道”）不断发展，中国与湄公河国家之间的货物往来川流不息，经贸合作更加密切。越南巴沙鱼、泰国榴莲、柬埔寨大米、老挝橡胶、缅甸塑料制品等产品，通过陆海新通道源源不断地进入中国市场；中国产的汽车、摩托车、通用机械、轻工产品等也由此进入湄公河流域国家，深受当地消费者欢迎。随着中老铁路全线贯通，中缅、中泰等泛亚铁路启动建设，北部湾港通航条件和服务水平不断提升，陆海新通道将迎来新的重大发展机遇。

推动陆海新通道与澜湄合作融合发展，将有力促进澜湄国家间实现更高水平的设施联通和贸易畅通，进而带动国际产能、跨境经济、工业农业合作，推动全流域经济提档升级。重庆与湄公河流域国家的经贸合作不断深入。为更好地促进澜湄国家互利共赢、共同发展，应进一步深化陆海新通道与澜湄合作机制对接，加快交通基础设施互联互通建设。

促进地区国家互学互鉴

柬埔寨酸角树新闻网总经理兼总编辑 隋·索皮

澜湄六国人口总数超过16亿，经济发展潜力巨大。疫情导致世界经济陷入衰退，反全球化和保护主义沉渣泛起。柬埔寨审视全球及地区经济贸易和社会发展情况，出台系列应对疫情的举措，继续促进后疫情时期经济增长，关注贫困家庭和受灾家庭的生活状况，为其发放生活补助金。诸多举措的出台，有力地控制了柬埔寨的疫情发展。

此次媒体云峰会以“合作抗疫，振兴经济”为主题，体现了信心、奋进、团结、友好，有助于澜湄国家媒体进一步拓展已有的合作共享成果，共同宣传澜湄合作的各项举措。在疫情面前，没有哪个国家能独善其身，加强合作是唯一正确的选择。我们应携手抗击疫情，促进地区国家在防控疫情、发展经济方面互学互鉴，共同度过危机，促进地区经济社会发展。

积极介绍各国抗疫经验

泰国报业协会主席 差瓦隆·林帕塔玛帕尼

疫情防控中，泰国媒体遵循由媒体专业组织和相关政府机构合作起草的疫情报道相关媒体准则，密切关注泰国国内形势，同时积极将各国抗疫经验等介绍给本国公众。

在区域一级，泰国国家新闻委员会与印尼、缅甸、东帝汶的新闻组织一道，发表了一份联合声明，提醒地区媒体应始终遵守记者道德守则中的基本原则，要求新闻工作者在进行报道时履行健康和安全规程，并邀请更多利益相关者积极参与抗疫行动，特别关注和帮扶贫困民众和困难群体。

疫情防控期间，澜湄六国媒体间建立更加紧密的合作关系显得尤为重要。这种合作可以在编辑部管理、技术开发和商业模式开发等领域展开。

11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》签署。在世界经济因疫情大流行而衰退的背景下，这一协定的签署给各方带来希望。区域媒体有责任积极报道，推动协定有效发挥作用，惠及各国人民。

构建铁路国际运输大通道

中国国家铁路集团有限公司副总经理 王同军

自2016年以来，澜湄合作实现快速发展。在这一合作机制下，人民日报社主办的澜湄合作媒体峰会为流域各国媒体及社会各界交流互鉴、增进理解提供了重要平台。今年的媒体峰会采用线上线下相结合的方式，契合了当前澜湄合作的热点和发展需要，为进一步深化务实合作、共同应对疫情、推动社会经济复苏营造了良好氛围。

铁路作为互联互通的重要基础设施，对加快国际人员往来和物资流通，带动沿线经济社会发展发挥着重要作用。国铁集团高度重视澜湄合作机制内铁路合作，与相关国家一起积极推进区域内铁路互联互通，造福澜湄各国人民。经过努力，本区域内重要铁路项目和运输合作成效显著。一是既有项目取得重大进展。二是泛亚铁路通道相关项目前期工作取得阶段性成果。三是口岸运输发展迈上新台阶。

今年8月，国铁集团对外正式发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，明确提出要积极推进与周边国家铁路基础设施互联互通，构建互联周边、联通亚欧、辐射“一带一路”的铁路国际运输大通道。下一步，国铁集团将认真落实规划纲要，为提升澜湄地区基础设施和互联互通水平作出积极贡献。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 15 版）

(责编：牛镛)