由荷兰普罗梅地亚集团主办的欧洲丝绸之路峰会日前在线举行。来自中国和欧洲多国的运输与物流企业及行业从业者围绕中欧班列的重要贡献、发展前景等议题深入交流，约250位参会人员还进行了“一对一”在线洽谈，达成多项合作意向。

面对疫情挑战，中欧班列成为中欧抗疫合作的“生命通道”，为维护国际产业链供应链稳定畅通提供了重要支撑。截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，已超过去年全年开行量；运输网络已通达欧洲21个国家、92个城市；运送医疗物资近800万件，共计6万多吨。

“在抗击疫情过程中，中欧班列发挥了不可替代的重要作用。”国际铁路货运新闻网总编辑玛约维·范莱恩表示，新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，许多欧洲国家受到疫情影响，物资短缺、经济下行。中欧班列开行数量和发送货物总量有增无减，已成为防疫物资运输的重要通道，促进了各国抗疫合作。

“在过去几年时间里，我们看到，欧洲许多国家与中国铁路货运连接的设想不断变为现实。”荷兰驻重庆总领事馆总领事孔思哲在致辞中表示，如今，越来越多的欧洲城市都有了定期的中欧班列。

荷兰GVT物流集团总经理罗兰德·弗布拉克说，中欧班列成都—蒂尔堡线路自2016年正式开通以来，班列次数不断增加。“在国际物流领域，中欧班列的竞争力非常明显。在疫情防控期间，这种优势更加凸显。随着中欧电商贸易日益扩大，未来我们还将继续增加班列。”

范莱恩长期从事国际铁路货运行业的新闻报道工作。在他看来，中欧班列以其独特的物流优势、强大的运输体系为稳定全球产业链供应链、促进世界经济复苏提供了动能。“欧洲企业看好中欧班列发展前景，对参与共建‘一带一路’、共享发展机遇展现浓厚兴趣。”

“共建‘一带一路’为沿线国家带来巨大发展机遇，其所秉持的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神得到了越来越多的认同和支持。”荷兰“一带一路”研究中心主任安东尼·汉纳伯格表示，荷兰依托鹿特丹港、蒂尔堡等重要物流枢纽与中国多地建立了密切联系，双方互联互通水平达到前所未有的高度，为荷中两国经贸合作注入新的活力。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 03 版）

(责编：牛镛)