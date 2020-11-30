当前，全球疫情仍在蔓延，一些国家面临第二波疫情威胁，各国抗疫情、稳经济、保民生之路任重道远。中国在取得抗疫斗争重大战略成果基础上，实现了经济稳步前行。各国媒体和国际人士积极评价中国持续做好常态化疫情防控工作，肯定中国为促进国际社会共同抗疫发挥的作用，表示愿同中方加强合作、携手抗疫。

“这种团结与凝聚力令人震撼”

比利时弗拉芒公共广播电视公司和VTM电视台网站报道说，进入秋冬季以来，中国继续做好疫情防控工作。民众自觉保持社交距离，广泛使用健康码。这些做法让抗疫工作更高效有序。

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫表示，中国疫情防控工作毫不松懈，通过加强区域管理，对冷链食品等各个环节严格排查，为生产生活有序进行提供了保障。中国政府全力以赴，有效投入人力物力，中国民众高度配合，“这种团结与凝聚力令人震撼”。

全球最大的国际航空公司协会之一“航空乘客体验协会”网站说，中国国内航空业和旅游业之所以能快速复苏，正是因为中国取得抗疫斗争重大战略成果并毫不松懈。中国有效采取公共卫生预防措施，运用大数据精准溯源、健康码追踪轨迹，让人们在旅行中对健康安全更加放心。

美国《连线》杂志报道说，中国政府和民众在疫情防控方面作出不懈努力。民众严格执行卫生部门的防疫指导，政府不计成本救治病患，为困难群体提供生活补助。中国的疫情防控工作坚持不懈、目标坚定明确，为生产生活加快恢复正常提供保障。

俄新社的文章说，当有零星病例出现时，中国有关部门会立即开展大规模检测，并运用大数据等进行溯源。中国民众高度信任政府，团结且有纪律性，严格遵守各项规定。严格措施和有效执行是中国抗疫成功的重要经验之一。

“严格科学的防疫工作有效维护了抗疫成果”

南非媒体报道说，南非卫生部部长兹韦利·穆凯兹表示，中国以科学和实证为基础，积极研发更便利的诊断手段，不断研究和更新诊疗方案，并迅速推广最新的抗疫科研成果。在新冠肺炎疫苗研发过程中，中国科研人员攻坚克难。中国政府积极作为，向社会公众发布科学防控信息，通过各种形式普及科学知识，积极疏导社会心理，稳定公众情绪。

美国《商业内幕》网站的文章说，中国采取严格措施防控境外输入。中国民众自觉保持社交距离，严格遵守防疫政策，各项科学举措行之有效。

“今日埃及人”网站刊文说，中国采取措施加强对进口冷链食品的检查，保障疫情防控成果。

柬埔寨《金边邮报》的文章说，中国政府印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求在进口冷链食品首次与中国境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。这一举措取得良好效果。报道指出：“中国为防控疫情付出巨大努力，目前的成果来之不易。”

英国《每日电讯报》网站发表中国科学院上海巴斯德研究所教授丹尼尔·法卢什的文章说，中国疫情防控措施目标明确、手段科学、效果显著。大规模检测是为了识别每一位可能的感染者，追踪是为了识别每一位潜在感染者的每一次接触，严格防控手段确保每一个病例都被安全收治，避免更多传染可能。“各个步骤结合形成了一个良性循环”，有效、便捷、科学。中国在抗疫过程中尊重科学，认真听取传染病流行病学专家的意见，取得抗疫重大战略成果。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒认为，中国“严格科学的防疫工作有效维护了抗疫成果，保障了人民的生命安全和身体健康”。

“国际社会需要加强团结、彼此支持”

南非《星报》刊文说，面对疫情，中国始终秉持人类命运共同体理念，坚定不移推进国际合作，携手各国共同走出疫情阴霾。团结合作是战胜疫情最有力的武器。非洲国家愿与中国守望相助，携手战疫。

“中国为全球共同抗疫树立了典范，发挥了极其重要的作用。”埃及艾因夏姆斯大学校长马哈茂德·马蒂尼长期从事医学研究工作。他表示：“面对疫情挑战，我们更加意识到国际社会需要加强团结、彼此支持，中国向许多国家和国际组织无私地提供了援助。”

菲律宾《马尼拉时报》报道说，中国为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出贡献。

南非《商报》说，中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺在疫苗研发完成并投入使用后，将疫苗作为全球公共产品，优先向包括非洲国家在内的发展中国家提供。“中国体现重信守诺的大国担当，为全球共同抗疫贡献中国力量。”

（本报北京、布鲁塞尔、莫斯科、约翰内斯堡、开罗、曼谷11月29日电 记者颜欢、方莹馨、屈佩、李滢嫣、周輖、赵益普）

《 人民日报 》（ 2020年11月30日 03 版）

(责编：牛镛)