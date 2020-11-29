王毅日韩之行六大看点

在第二波新冠肺炎疫情来势汹汹的背景下，王毅国务委员兼外长逆行访问日本、韩国，受到中日韩三国和国际媒体广泛关注。继8月访欧、9月访问俄罗斯等四国、10月出访东南亚5国后，王外长线下外交“复工复产”的第四站选择日、韩这两个重要近邻，背后有何考虑？对外释放出什么信息?晓鹿归纳了王毅日韩之行的六大看点，供大家参考。

推动中日关系持续稳定健康发展

近年来，在中日共同努力下，两国关系重回正轨，双方并达成“构建契合新时代要求的中日关系”共识。但疫情不可避免对双方合作造成冲击，而日本政府更替也使两国关系面临新的考验。在此背景下，王毅访日同日方达成五点重要共识和六项具体成果，包括继续构建契合新时代要求的中日关系、启动两国必要人员往来“快捷通道”、明年适时举行新一轮中日经济高层对话、建立中日食品农水产品合作跨部门磋商机制、开通两国防务部门海空联络机制直通电话等，体现了双方推动两国关系沿着改善发展轨道继续稳定迈进的明确意愿。王毅还提出三点建议，希望中日之间建立真正互信，推进区域合作，共同致力于全球治理体系改革，推动“构建契合新时代要求的中日关系”尽早落地、开花结果，日方对此予以积极回应。日本首相菅义伟和外相茂木敏充都表示，日本新内阁高度重视日中关系，愿同中方共同推动两国关系稳定发展。晓鹿认为，在菅义伟执政期间，中日关系总体稳定、务实合作持续推进的态势有望延续下去。

推动中韩战略合作伙伴关系再上新台阶

中韩合作已拓展到方方面面，双方利益联系之紧密超乎想象。韩国作为中国第三大贸易伙伴国，今年前三季度双边贸易额与去年同期基本持平。中韩有效开展抗疫合作，实现了“四个率先”，即率先建立双边联防联控机制、率先有效控制住疫情、率先建立“快捷通道”、率先开展复工复产合作，树立了国际抗疫合作样板。

此次王毅访韩，主题就是深化友好合作，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。双方就推进双边关系、深化地区合作达成十点共识，决定成立“中韩关系未来发展委员会”，以中韩建交30周年为契机，共同谋划两国关系长远发展蓝图。正如王毅所说，疫情没有打倒中韩两国人民，中韩关系经受住了疫情考验，展现出强大的韧性和活力。据知情人士告，王毅访韩期间，还就“萨德”等事关中方战略安全利益的问题同韩方交换了意见。韩方则向中方重申，仍将坚持之前与中方就此达成的共识。

在钓鱼岛问题上应恪守中日四点原则共识

近期，日媒体一再炒作中方公务船长时间进入钓鱼岛水域。日方在会见、会谈中也向中方表示不满。王毅就此作出回应，可以归纳为三点：

一是阐明事实真相。王毅指出，近一段时间，日方一些来历不明的渔船反复频繁进入钓鱼岛海域，这才是问题的根源。中方不得不作出必要反应。

二是表明严正立场。对于这个问题，中方立场是明确的，我们将继续坚定维护自身主权。

三是指出妥处之道。王毅提出三点希望：一是双方要切实恪守中日达成的四点原则共识；二是要避免在敏感海域采取使事态复杂化的行动；三是一旦出现问题，应及时沟通，妥善处理。

在笔者看来，中方在钓鱼岛问题上向日方传递的信息十分明确，就是不要挑事，而应和中方共同努力，真正把东海建设成为和平之海、友好之海、合作之海。毕竟这才符合中日两国人民的根本和长远利益。中日已就近期举行新一轮海洋事务高级别磋商、强化外交主管部门和海上执法部门间沟通交流达成一致。这表明双方都有意加强风险管控，避免钓鱼岛问题升级失控。

在半岛问题上要坚持三个“不动摇”

作为半岛的近邻，半岛问题自然会成为中国外长访韩期间双方讨论的一个重要内容。王毅多次强调，要坚持对话解决半岛问题的方向不动摇，坚持通过分阶段、同步走建立半岛和平机制、实现半岛无核化的目标不动摇，坚持防止半岛生战生乱的决心不动摇，展现了中方致力于维护半岛和平稳定、推动政治解决半岛问题的坚定意志。韩方则对中方在半岛问题上发挥的建设性作用给予高度评价，希望中方继续为解决半岛问题发挥积极作用。

中韩还一致认为，南北双方是半岛的主人，半岛问题主导权应当掌握在半岛南、北人民手中。王毅强调，中方支持南北改善关系，推进和解进程。

“每个国家都是独立自主的”

王毅出访日韩适逢美国大选结果出炉、新政府即将组建之际，不少日韩和国际媒体把此行解读为是中国针对美国的一次外交牵制行动。韩国记者采访王毅时更是一再追问访韩是否出于防止韩国倒向美国的考虑。对此，王毅淡定作答，表示世界上并非只有美国，联合国有190多个会员国，每个国家都是独立自主的；中韩是战略合作伙伴，有防疫、经贸、维护地区稳定以及政治解决半岛问题等很多事情要做，应该多走动、多交流。

晓鹿认为，日、韩是美国在亚洲最重要的两个军事盟友，中日、中韩关系发展不可能无视美国的存在，但如果认为中国发展对日、韩关系纯粹是为了对付美国，则是严重误判。作为重要邻邦和世界第二、三和十二大经济体，中日韩三国拥有重要共同利益。无论是区域全面经济伙伴关系协定的达成，还是区域“快捷通道”的建立，抑或是筹划中的东北亚卫生抗疫合作机制，都表明中日韩共同利益巨大并在不断增长，这是不以人的意志为转移的客观趋势。王毅出访日韩是顺势而为、着眼长远的主动之举，而非像某些媒体解读的那样是为了牵制美国。

奏响中日韩奥运协奏曲

王毅此访期间，中方同日、韩分别就相互支持办好2020 年东京奥运会、2022年北京冬奥会和2024年江原道冬青奥会达成一致。2022年恰逢中日邦交正常化50周年和中韩建交30周年，中日、中韩决定启动筹备相关纪念活动。三国还商定明后年分别举办“中日文化体育交流促进年”和“中韩文化交流年”。上述系列活动有望掀起中日韩人文交流新高潮，巩固三国友好的民意基础，令人期待 。

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