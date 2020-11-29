法国多个城市发生游行示威　至少46人被警方逮捕

新华社巴黎11月28日电（记者徐永春）法国多个城市28日发生游行示威，反对涉执法人员法案有关条款和警察暴力执法。警方和示威者在部分游行地点发生冲突，至少46名示威者被逮捕。

28日是法国放松防疫封禁措施第一天。据法国内政部统计，当天全法70个城市发生游行示威，总参与人数超过13万。警方和示威者冲突导致30多名警察受伤。在首都巴黎，至少46名示威者被逮捕。据法国媒体报道，发生游行示威与政府近期推出《整体安全法》和巴黎警察殴打黑人男子一事有关。

《整体安全法》日前在法国国民议会获得通过，将提交参议院审议。其中，法案第24条规定，对恶意传播警察和宪兵形象、泄露其面部特征和身份信息的行为进行处罚。法国社会舆论对此条款存在不同看法。法国总理卡斯泰26日说，将组建“独立委员会”重新起草这一条款。

近期发生的警察暴力执法事件也是游行示威的重要诱发因素。据法国媒体报道，黑人男子、音乐制作人米歇尔·泽克勒本月21日在巴黎街头未戴口罩被警察发现，他试图返回其工作室以躲避处罚，3名警察随即进入工作室并与其发生冲突。网上流传的监控视频显示，3名警察殴打了泽克勒。泽克勒未出现暴力抗法举动。

这一事件引发法国社会对警察暴力执法和种族歧视的强烈关注。目前，几名涉事警察已被停职并接受调查。法国总统马克龙27日在社交媒体上发文说，这一事件“可耻”、“不可接受”。他责令政府迅速提出建议，重建法国民众和警察之间的信任，更有效打击所有形式的歧视。他同时表示，绝不允许个别执法者滥用暴力，玷污整体职业形象。

法国内政部长达尔马宁28日在社交媒体上对示威者袭击警察和宪兵表示谴责，称这种暴力行为“不可接受”。

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