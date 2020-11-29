丝绸之路沿线民间组织合作网络召开“抓住RCEP新机遇，推动中国—东盟务实合作”线上研讨会

人民网讯 11月27日，丝绸之路沿线民间组织合作网络成功举办“抓住RCEP新机遇，推动中国—东盟务实合作”线上研讨会。中国民间组织国际交流促进会、中国和平发展基金会、中国扶贫基金会、云南省云迪行为与健康研究中心、金裕控股集团、菲律宾中华研究学会、缅甸仰光经济大学、印度尼西亚兰迪智库、柬埔寨亚洲展望研究所湄公河战略研究中心、马来西亚-中国友好协会等10个国家的近百名民间组织、智库、企业家代表出席会议。

菲律宾中华研究学会主席罗美尔·班乐义、缅甸仰光经济大学校长丁温、菲律宾农村发展与土地改革联盟执行主任纳撒尼尔·唐·马奎兹、印度尼西亚兰迪智库高级顾问托托克·哈里·韦伯沃、柬埔寨亚洲展望研究所湄公河战略研究中心主任林铁立、中国和平发展基金会副秘书长王华、中国扶贫基金会执行副理事长王行最、云南省阜外心血管病医院教授朵林、金裕控股集团董事局主席马建勋等中外与会嘉宾就借助RCEP签署的有利契机，促进中国与东盟各国在商品、资金、技术、人员等方面的互联互通，深度参与全球治理，推动构建人类命运共同体等主题发表了精彩的主题演讲。

与会代表纷纷表示此次研讨会内容丰富，增进了中国—东盟民间组织的相互了解，为今后开展务实合作提供了宝贵的机会。

丝绸之路沿线民间组织合作网络由中促会牵头发起成立，目前已拥有72个国家的352家成员组织，开展民生项目及活动超过400项，成为推动“一带一路”民间友好合作的重要平台。

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