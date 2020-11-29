人民网>>国际

丝绸之路沿线民间组织合作网络召开“抓住RCEP新机遇，推动中国—东盟务实合作”线上研讨会

2020年11月29日10:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 11月27日，丝绸之路沿线民间组织合作网络成功举办“抓住RCEP新机遇，推动中国—东盟务实合作”线上研讨会。中国民间组织国际交流促进会、中国和平发展基金会、中国扶贫基金会、云南省云迪行为与健康研究中心、金裕控股集团、菲律宾中华研究学会、缅甸仰光经济大学、印度尼西亚兰迪智库、柬埔寨亚洲展望研究所湄公河战略研究中心、马来西亚-中国友好协会等10个国家的近百名民间组织、智库、企业家代表出席会议。

菲律宾中华研究学会主席罗美尔·班乐义、缅甸仰光经济大学校长丁温、菲律宾农村发展与土地改革联盟执行主任纳撒尼尔·唐·马奎兹、印度尼西亚兰迪智库高级顾问托托克·哈里·韦伯沃、柬埔寨亚洲展望研究所湄公河战略研究中心主任林铁立、中国和平发展基金会副秘书长王华、中国扶贫基金会执行副理事长王行最、云南省阜外心血管病医院教授朵林、金裕控股集团董事局主席马建勋等中外与会嘉宾就借助RCEP签署的有利契机，促进中国与东盟各国在商品、资金、技术、人员等方面的互联互通，深度参与全球治理，推动构建人类命运共同体等主题发表了精彩的主题演讲。

与会代表纷纷表示此次研讨会内容丰富，增进了中国—东盟民间组织的相互了解，为今后开展务实合作提供了宝贵的机会。

丝绸之路沿线民间组织合作网络由中促会牵头发起成立，目前已拥有72个国家的352家成员组织，开展民生项目及活动超过400项，成为推动“一带一路”民间友好合作的重要平台。

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved