土耳其调查货船遭德军舰检查事件

就德国军舰数天前在地中海拦截检查一艘挂土耳其旗帜的货船一事，土耳其检察机关27日启动调查，指责德方行为“不合法”。

土耳其首都安卡拉首席公共检察官办公室当天在一份简短声明中说：“这艘船遭到非法检查，（检查行为）没有得到船旗国同意。”

参与欧洲联盟“伊里妮”行动的德国“汉堡”号护卫舰22日拦截这艘驶向利比亚的货船，德方士兵登船搜查。“伊里妮”行动3月底启动，主要任务是在东地中海执行联合国对利比亚的武器禁运令。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社27日说，这艘货船当时位于国际水域，“根据海洋法”，登船搜查必须征得船旗国同意；然而德方士兵不顾土方警告，登船搜查。

阿纳多卢通讯社说，这艘货船运输“人道主义援助物资、食品和油漆”。

不过，俄罗斯卫星通讯社报道，上传至互联网的视频显示，德方士兵强行进入一个“装有武器的船舱”。

德方检查货船过程中，土耳其政府向德国政府提出抗议。德方缩短检查时间，但不接受土方抗议，称检查行动合规。土方否认货船装载武器，指责德方行为“不合法”。

利比亚两大政治势力长期割据对峙。利比亚民族团结政府受联合国承认，得到土耳其和卡塔尔等国支持；利比亚“国民军”对抗民族团结政府，受阿拉伯联合酋长国和埃及等国支持。

土耳其政府称，“伊里妮”行动只针对利比亚民族团结政府，“无视”从陆地和空中向利比亚“国民军”运送的武器。

法国政府6月说，参与“伊里妮”行动的一艘法国军舰怀疑一艘由土耳其军舰护送的民用船只向利比亚运输武器，靠近那艘船时遭到土方军舰阻扰。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)