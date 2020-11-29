替代陆基“宙斯盾” 日本拟批准引进新舰

多名日本政府消息人士27日证实，围绕弃用陆基“宙斯盾”导弹防御系统后的替代方案，日本政府打算新引进2艘“宙斯盾”舰，预计最快12月中旬正式决定。

新建2艘“宙斯盾”舰费用可能高于部署陆基“宙斯盾”，并且增加海上自卫队运作和维护负担。共同社报道，自由民主党内部对这一方案有异议，可能推迟政府的最终决定。

【补空缺】

日本政府2017年12月决定从美国引进两套陆基“宙斯盾”，原打算选址在东北部的秋田县和西部的山口县。

不过，时任防卫大臣河野太郎今年6月25日正式宣布日本放弃陆基“宙斯盾”原定部署计划，原因之一是反导导弹发射后助推器可能落入附近居民区。

当初引进陆基“宙斯盾”的决定由日本国家安全保障会议和内阁决议作出，日本政府将以同样程序确定替代方案，即先召开国家安全保障会议敲定替代方案，再删除《防卫计划大纲》中涉及陆基“宙斯盾”的表述，新增替代方案内容，然后交由内阁会议表决。“中期防卫力整备计划”也将作相应修改。

为使相关费用纳入2021年度财政预算，共同社估计，政府最快或于12月中旬正式决定替代方案。

日本政府先前设想改造出一艘“专用舰”，直接搭载陆基“宙斯盾”的导弹发射系统。不过，自民党内部有意见认为，这虽然会强化军舰的导弹拦截能力，但会降低应对其他外部攻击的能力。这一方案因而遭弃用。

【有异议】

日本政府委托第三方估算的数据显示，新引进2艘“宙斯盾”舰可能耗费4800亿至5000亿日元（约合303亿元至316亿元人民币），比部署陆基“宙斯盾”4000亿日元成本预算高出大约20%至25%。

新增2艘“宙斯盾”舰后，日本海上自卫队运作的“宙斯盾”舰将增至10艘，成为除美国海军外拥有“宙斯盾”舰数量最多的部队。

共同社报道，部署陆基“宙斯盾”原本意在减轻海上自卫队的导弹防御负担，如今新增“宙斯盾”舰反而会加重负担，因而招致一些人的反对。海上自卫队长期人手短缺，防卫省打算提高海上自卫队员退役年龄、扩招更多队员加以应对。

另外，就“宙斯盾”舰上搭载哪款雷达，自民党内部也有分歧。一些人支持使用原定用于陆基“宙斯盾”的“SPY-7”雷达,反对者则认为那可能与“宙斯盾”舰匹配不佳，影响使用效果。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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