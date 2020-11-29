疫情下“黑五”促销现新形态

受新冠疫情影响，今年的“黑色星期五”促销呈现新形态。一些商家早早启动线上促销，一些商家推出“拿了就走”等减少接触的服务。

【线下形式创新】

路透社27日报道，美国沃尔玛公司、百思买公司等零售商今年“黑五”全面革新促销方式。一些门店安排身着橙色背心的员工疏导客流，给顾客量体温，为顾客提供一些减少挑选环节、可以“拿了就走”的商品，包括玩具、厨房用品。

绝大部分零售商感恩节当天歇业。沃尔玛27日、即“黑五”当天5时开始营业，没有传统的“开门抢购”活动，而是利用路障疏导客流。消费者购买商品需要按照导流路线走到收银台结账。

美国塔吉特百货公司27日7时开始营业，引入无接触自助结账，把商场停车位增加一倍，以便向消费者提供无需入店选购的门店自提服务。

美国疾病控制和预防中心19日说，“感恩节前后在人员拥挤的商店购物”是高风险行为。尽管公共卫生专家建议民众待在家中、线上购物，沃尔玛等零售商仍然为到店购物的消费者准备了线下专属的打折商品。

对到店购物，民众看法各异。一些民众认为不值得为了折扣冒风险，一些民众依然按惯例凌晨就开始排队，等待商店开门。

【线上购物为主】

“黑五”开启圣诞购物季，商家以往大幅打折促销、销售额激增。由于疫情持续，一些商家早早布局线上促销。沃尔玛、塔吉特百货和科尔百货公司10月启动冬季线上促销，以期尽早把握节日消费的商机。

美国奥多比分析公司的调查数据显示，美国超过一半的消费者“黑五”预期在线上购物。55%的消费者认为今年“黑五”促销不像以往那样特别，因为商家持续促销。

奥多比分析预测，美国感恩节的销售额或不足60亿美元，“黑五”的销售额有望突破100亿美元。

美国零售业联合会预测，与2019年相比，美国今年节日零售额预期增长3.6%至5.2%，总额预期达7553亿美元至7667亿美元。

英国巴克莱银行信用卡业务部门的初步数据显示，截至格林尼治时间9时，英国“黑五”交易量同比下滑13.2%。英国目前仍在“封城”以遏制第二波疫情蔓延，售卖非必需品的商铺节日期间依然关闭。

巴克莱银行预期，随着英国12月2日结束“封城”，交易量预期大幅增长，将超过“黑五”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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