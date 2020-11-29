中泰合作“1+X”电子商务数据分析职业技能等级证书师资培训顺利开班

人民网曼谷11月28日电（记者孙广勇）11月28日，首家中泰合作“中文+职业技能”项目“1+X”电子商务数据分析职业技能等级证书师资培训顺利开班。泰国教育部职教委孟佟·帕素万副秘书长、全国电子商务职业教育教学指导委员会（中国）副主任陆春阳、泰国大使馆教育组一等秘书宋若云处长、清迈大学龙姆副校长、清迈大学孔子学院中泰方院长、泰国50多所职业院校领导、80名参训教师及中国20多所职业院校、企业代表共200多人参加线上开班仪式。北京博导前程信息技术股份有限公司段建董事长主持开班仪式。

孟佟·帕素万副秘书长表示，泰国教育部非常认可本次培训对职业院校教师职业特长技能的发展，有利于未来职业技能的发展和促进数字教学平台的搭建，非常期待加强与中方的合作。陆春阳副主任表示网络化、数字化、全球化是当今商业的时代主题，此次“中文+职业技能”电子商务项目的实施，将不断整合中泰方资源，形成服务中泰人文交流与经贸合作的共同体，为中泰企业在跨境电子商务、国际供应链和新一代信息技术应用等领域的经贸合作搭建平台，以此推动两国青年在创新创业方面加强交流与合作。

宋若云处长指出清迈大学孔子学院作为在泰成立时间较早、办学声誉很好、影响力很强的孔子学院，坚持因地制宜、特色发展，取得了很好的成效。希望通过本次培训能有效促进中泰双方在职业教育方面进一步加强合作，打造“语言+技能”的发展新模式。龙姆副校长表示，清迈大学非常支持清迈孔院开展“中文+职业技能”相关项目，此次“1+X”电子商务数据分析职业技能等级证书师资培训为了适应新常态的数字经济的发展，为中文学习者提供深造技能的机会，并开展适应未来数字经济发展的高技术技能人才的奠定基础。

本次中泰合作“中文+职业技能”项目“1+X”电子商务数据分析职业技能等级证书师资培训是清迈大学孔子学院在新时期积极整合资源，适应当地需求，不断拓展功能，泰国首家开展中文+“职业技能”培训的孔子学院。中泰双方紧密配合下，前期进行了针对泰国电子商务和信息技术类专业职业教育的调研，整合了中国优秀的教师资源，制定了相应的课程标准，编写了适合泰国特点的“1+X”电子商务数据分析职业技能等级证书的培训内容，开发了线上教学平台和录制了中泰双语的视频课件等。培训内容涵盖了商业模式创业和数字经济、电商平台的运营、商品拍摄与数字设计基础等方面。

清迈孔院将以本次培训为契机，积极推进中泰“中文+职业教育”项目，未来将继续培养更多掌握中文与数字技能的复合型人才，助力中泰两国共享数字经济发展成果，为助推中泰经贸往来和教育人文交流，促进民心相通贡献力量。

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