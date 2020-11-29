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共话中阿命运共同体

本报驻埃及记者  周  輖

2020年11月29日03:56  来源：人民网－人民日报
 

　　11月26日，中阿改革发展专家视频会在线上举行。此次视频会由中阿改革发展研究中心受中国外交部委托举办，中阿多国与会嘉宾围绕“共建中阿命运共同体”“搭建海湾地区多边对话平台”等话题展开讨论。

　　中阿友好交往源远流长，历久弥新。苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔表示，历史上阿中就有着频繁的经贸往来和文化交流，双方命运紧密相连，共建阿中命运共同体有其牢固的历史根基。近年来阿中始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，不断加强合作，促进地区稳定和共同发展。沙特研究与知识交流中心主任叶海亚表示，当前形势下，阿中双方比以往任何时候都更需要加强合作。

　　身处“一带一路”交汇地带，阿拉伯国家是共建“一带一路”的天然合作伙伴。伊拉克外长顾问易卜拉欣·费萨尔说，共建“一带一路”拉近了中国与沿线国家和地区人民的距离。约旦中东研究中心执行主任拜延·伍麦利指出，共建“一带一路”激发了阿拉伯世界的潜力，为增强地区政治、经济安全与稳定作出积极贡献。后疫情时代，应该继续与中国加强合作，把“一带一路”打造成维护人民健康安全的健康之路。

　　新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，是中阿命运与共的生动写照。埃及塞得港大学政治学与公共管理系主任沙里发·法迪勒认为，疫情阻断不了阿中友好合作。中阿改革发展研究中心执行主任王广大表示，中阿合作抗疫为中阿命运共同体注入了新内涵，让中阿战略伙伴关系的基础更加牢固，合作前景更加光明。

　　不久前，中方倡议在维护伊核全面协议前提下，搭建一个海湾地区多边对话平台，为缓和紧张局势注入动力，争取形成维护地区和平稳定的新共识。这一倡议受到与会专家欢迎。突尼斯“地中海发展倡议”委员会主席本·艾哈迈德表示，赞赏并支持中国为解决危机、维护和平和促进发展所作努力，愿同中国一道，实现维护地区和平稳定的共同目标，在海湾和阿拉伯地区构建安全绿洲，共建人类命运共同体。中国外交部中阿合作论坛事务大使李成文表示，中方长期以来积极参与地区事务，致力于推动地区形势缓和、分歧弥合，不断深化同地区阿拉伯国家互利合作，帮助地区夯实发展稳定的基础。

　　（本报开罗11月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年11月29日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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