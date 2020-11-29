中英举办纪念恩格斯诞辰200周年系列活动

本报北京11月28日电 （记者孟祥夫）为纪念恩格斯诞辰200周年，中英两国近日举办了丰富多彩的人文交流活动。

26日，中国驻曼彻斯特总领事馆以曼彻斯特切塔姆音乐学校为主会场，举办恩格斯诞辰200周年线上纪念活动。该校图书馆是当年恩格斯经常与马克思到访之地。在活动现场，主办方播放了《恩格斯与曼彻斯特》纪念短片，举行了“恩格斯厅”命名仪式。该校学生还参照恩格斯70岁生日场景演唱了歌剧《茶花女》选段，朗诵了恩格斯喜爱的普希金诗歌，并演奏了贝多芬的钢琴曲。中国驻曼彻斯特总领事馆还与当地华侨华人、中资企业和留学生代表向坐落于曼彻斯特市中心的恩格斯雕像敬献了花环。

中国国家行政学院与英国曼彻斯特市议会25日在线上举办“中英城市工业转型与经济复苏研讨会”，两国政界、学术界代表围绕“城市工业转型与创新发展”“经济复苏与人类社会可持续发展”等议题进行交流讨论。与会专家普遍认为，中英城市应当重视绿色高质量发展，加强在教育、旅游、创意设计、影视、演出、体育、博物馆业及数字技术等领域的广泛合作。

中国国家行政学院与中国马克思主义研究基金会日前还主办了“第十二届中国特色社会主义论坛暨中国马克思主义论坛2020”。会上，120多名专家学者围绕“恩格斯的思想及当代价值”为主题展开交流，英国马克思恩格斯人文交流学会、英国索尔福德大学有关负责人作了视频发言。

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 02 版）

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