凝聚实现共同发展繁荣的合力（国际论坛）

一直以来，中国都是多边主义的践行者和捍卫者，并在不断扩大开放的过程中致力于同世界各国合作共赢

2005年，我作为埃及交通部长第一次访问中国。到访北京和上海等大城市后，我发现中国的现代化程度已经非常高。我应中共中央对外联络部邀请多次访华，2014年到2019年间访问中国超过30次。尽管这些访问的间隔时间非常短，但毫不夸张地说，每次访问中国我都能看到许多进步和发展，不仅是城市面貌、基础设施、经济发展的变化，还有人民生活水平的持续改善。

今年是中华人民共和国成立71周年，也是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我希望用数据更直观地介绍中国实现的卓越发展奇迹。从新中国成立初期到现在，中国平均预期寿命从35岁提升至77岁，人均国内生产总值从不足100美元提升至超过1万美元，中国经济总量跃居世界第二，今年年底将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，铁路总里程从2.2万公里增加至去年底的13.9万公里，小学净入学率从20%提高到近100%，高等教育毛入学率从0.26%提升至50%以上……我对中国的快速发展以及取得的成就感到惊叹、深表赞赏。

中国共产党的坚强领导为中国实现这样的发展成就起到了重要作用。中国共产党坚持以人民为中心，党员积极发挥模范带头作用，中国人民充分信任和支持中国共产党的领导。中国在数十年间取得令人瞩目的成就，向世界证明，不追随和照搬西方模式，根据本国国情选择适合自己的发展道路，制定规划并不断为之努力奋斗，最终一定能够实现发展目标。中国的发展经验为世界许多发展中国家提供了借鉴。

埃及和中国同是文明古国，两国的友好往来已经有数千年的历史。建交以来，埃中两国一直是发展的好伙伴，两国领导人十分重视双边关系发展，双方在许多地区和国际问题上有着相同或相近的理念。在古丝绸之路上，埃及在东西方的贸易往来和文明交流中发挥了重要作用。2013年，中国国家主席习近平提出共建“一带一路”倡议，同各国携手构筑开放包容的国际合作新平台，为包括埃及在内的许多国家提供了重要发展机遇。近年来，中埃·泰达苏伊士经贸合作区、埃及新行政首都中央商务区等合作项目纷纷落地，为埃及注入发展动力，惠及当地民众。我相信，在共建“一带一路”合作框架下，两国各领域合作大有可为。

当前，逆全球化思潮和单边主义不断抬头，人类面临的全球性挑战更加严峻。一直以来，中国都是多边主义的践行者和捍卫者，并在不断扩大开放的过程中致力于同世界各国合作共赢。新冠肺炎疫情发生后，中国快速反应，采取积极有效措施，成为率先控制住疫情的国家之一。中国积极为包括埃及在内的国家提供物资援助，中国共产党与他国政党通过多种方式分享抗疫经验、开展抗疫合作。中国经济已经实现稳步回升，世界对中国发展充满信心。期待国际社会在后疫情时代能够秉持人类命运共同体理念，凝聚实现共同发展繁荣的合力。

（作者为埃及前总理、“一带一路”智库合作联盟国际顾问委员会成员）

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 02 版）

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