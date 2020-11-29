携手共创更加繁荣美好未来

国家主席习近平11月27日在第十七届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上致辞，引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的致辞振奋人心，体现了中国愿意与东盟国家分享发展机遇，携手加强合作的决心与行动。中国坚定不移扩大对外开放、搭建合作平台，将为国际抗疫合作和世界经济复苏注入更多信心和能量。

“东盟和中国的合作具有重要意义”

2013年，习近平主席提出愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路。正如习近平主席所评价的那样，7年来，双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，中国与东盟国家山水相连，是好邻居、好朋友、好伙伴。中国是本地区重要的合作伙伴，双方在多领域能够实现优势互补和共同发展。特别是《区域全面经济伙伴关系协定》的签署，将进一步激发中国与东盟国家的合作潜力，也有利于维护本地区的和平稳定与发展繁荣。

“回顾中国与东盟关系的历史，无论是亚洲金融危机，还是国际金融危机，每一次共同克服危机后，中国与东盟的关系都更加紧密，中国东盟合作都更加强劲。”马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，今年，中国与东盟实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破。面对新冠肺炎疫情，中国—东盟经贸合作逆势上扬，展现出双方对彼此发展前景的信心，以及双方经贸关系的强大韧性。

菲律宾驻华使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达说，在21世纪海上丝绸之路建设的推动下，越来越多的中国企业来到菲律宾投资建厂，这对菲律宾的发展十分有益。多年来，双方贸易增长趋势十分强劲。现在，中国是菲律宾第一大贸易伙伴、主要的投资来源国。“东盟中国之间的合作是双赢的”。

巴基斯坦是本届东博会特邀合作伙伴。谈到中国—东盟关系，巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任哈桑·贾韦德认为，“东盟和中国的合作具有重要意义”。他说，东盟具有独特的区位优势，东盟国家应把握机遇，利用好与中国的产业互补性。更紧密的区域经济合作关系，将有助于各国共同应对风险，实现经济复苏。

“为未来东盟—中国关系发展指明了方向”

习近平主席在致辞中表示，中方愿同东盟一道，在《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》指导下，推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。习近平主席提出4点倡议：提升战略互信，深入对接发展规划；提升经贸合作，加快地区经济全面复苏；提升科技创新，深化数字经济合作；提升抗疫合作，强化公共卫生能力建设。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示：“这4点倡议对建设更为紧密的东盟—中国命运共同体具有重要指导意义，也为未来东盟—中国关系发展指明了方向。”

习近平主席提出的4点倡议给印尼工商业人士带来了信心。印度尼西亚贸易促进中心主任殷德拉表示，印尼期待在更多领域与中国展开合作，以更加多样的合作形式分享中国发展的机遇。

面对严峻疫情考验，中国和东盟守望相助，体现了中国—东盟命运共同体广泛而深厚的基础。越南社科院中国研究所原副所长冯氏惠认为，“东盟和中国团结抗疫，也成为全球抗疫合作的典范”，中国将“为东盟抗疫基金提供资金支持，共同建设应急医疗物资储备库”，这将有助于提高东盟应对疫情的能力，为东盟今后处置重大紧急卫生事件提供物资保障。

今年是中国—东盟数字经济合作年，新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬对数字合作倡议格外看重。他认为，电商等新业态有助于加速经济恢复，受到东南亚国家越来越多的重视。中国数字经济发展势头强劲，区域国家应同中国展开数字经济全方位合作，助力区域经济加快复苏。

“为世界各国携手提振经济提供支撑”

习近平主席在致辞中表示，中国将坚定不移扩大对外开放，增强国内国际经济联动效应，以自身复苏带动世界共同复苏，包括东盟在内的世界各国都将从中受益。

佩尼亚兰达说，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，成为世界上第一个恢复经济增长的主要经济体，这对菲律宾来说意味着更多的机遇。

老挝中华总商会会长布拉帕表示，中国经济率先复苏，将惠及世界各国。东博会的召开就是一个例证，有利于促进各国加强经贸交流合作。中国持续推进对外开放，为各国企业进入中国大市场提供了历史性机遇。在新一轮高水平对外开放中，东盟中国之间的合作将更加深入、更加紧密。

“粤港澳大湾区、广西自贸试验区、北部湾国际门户港的建设，给东盟国家提供了巨大发展机遇。”阿颂西说，东盟和中国应当进一步扩大经贸往来，加强基础设施互联互通合作，打造更高水平的战略伙伴关系。

冯氏惠表示，习近平主席的致辞，让东盟国家企业对拓展中国市场、维护产业链供应链稳定更有信心和动力。面对保护主义抬头带来的挑战，中国坚定不移扩大对外开放，“不仅为东盟国家带来发展机遇，也为世界各国携手提振经济提供支撑”。

（本报记者刘慧、张矜若、徐伟、林芮、孙广勇、丁雪真、赵益普、刘刚）

《 人民日报 》（ 2020年11月29日 02 版）

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