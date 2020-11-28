联合国呼吁各方就伊朗科学家遭袭身亡一事保持克制

新华社联合国11月27日电（记者王建刚）就伊朗科学家穆赫辛·法克里扎德27日在德黑兰附近遇袭身亡，联合国秘书长副发言人哈克当天呼吁各方保持克制，避免引发中东地区局势升级。

哈克在一则声明说：“我们敦促各方保持克制，避免采取任何可能导致该地区紧张局势升级的行动。”

伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万希当天致信联合国秘书长和安理会当月轮值主席说，伊朗对暗杀法克里扎德予以“最强烈的谴责”，“希望联合国秘书长和安理会强烈谴责这一非人道的恐怖主义行为，并对肇事者采取必要措施”。

信件说，多名伊朗“顶尖科学家”在近十年遭暗杀。“我们掌握的确凿证据清楚地表明，某些外国势力是这些暗杀行动的幕后黑手”，此次暗杀行动有“明显的以色列责任迹象”。

信件警告美国和以色列，尤其是现任美国政府，不要对伊朗采取任何“冒险措施”，伊朗保留采取一切必要的保护人民和本国利益行动的权利。

当天早些时候，伊朗外长扎里夫指责以色列可能参与了杀害法克里扎德的行动。伊朗最高领导人哈梅内伊的军事顾问侯赛因·德甘发推文表示，伊朗将坚决惩处凶手，“让他们为自己的行为感到后悔”。

据伊朗媒体报道，法克里扎德是伊朗国防部核计划负责人，其乘坐的汽车27日下午在德黑兰东北60公里处的阿布沙德村一条街道上行驶时爆炸，随后发生枪击，造成多人死亡。目前没有组织或个人宣布制造了袭击。

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