促共识，谋共赢——东南亚国家政党人士积极评价中国-东盟合作

新华社南宁11月28日电（记者马卓言、朱丽莉）多名东南亚国家政党人士日前在中共中央对外联络部举办的政党对话会上表示，党际外交在国际关系中发挥着重要的沟通协调作用，当下东盟和中国的合作迎来新机遇，未来各方需进一步增进共识、推动合作，实现互利共赢。

以“促进新时代中国-东盟合作：政党的责任和担当”为主题，中国共产党同东南亚国家政党对话会26日在广西南宁举行，这也是中国共产党首次同东南亚国家政党举办多边对话。

老挝人民革命党中央政治局委员、建国阵线中央委员会主席赛宋蓬在视频致辞中表示，此次对话充分展现出各国政党开展建设性对话沟通的积极意愿，和致力于推动党际合作更加高效、更高质量发展的共同期待，有利于提高各政党在本地区的影响力，更好满足新时期各自的政治任务需要。

许多与会政党人士纷纷表示，中国同东盟国家在抗击新冠肺炎疫情过程中始终团结一致、相互支持，生动展现了东盟各国与中国加强合作、为地区人民造福、为人类谋发展的坚定决心。

泰国民主党前主席、前总理阿披实在视频致辞中表示，疫情虽然给东盟-中国合作造成了一些影响，但构建“健康丝路”“数字丝路”等倡议为区域合作带来了新的机遇。“我们由衷希望双方继续开展协商合作，充分运用新兴数字技术，为东盟和中国人民创造更多福祉。”

此次对话是中共十九届五中全会后中方首次同外国政党举行大规模、高层级政党对话，在不少与会嘉宾看来，“十四五”规划《建议》将孕育出中国-东盟合作新的增长点。

马来西亚华人公会副会长、国际贸易和工业部副部长林万锋说，东盟与中国要互相配合，发挥海陆空全方位地缘优势，打造互惠、互利、互补的战略合作模式。中国关于“十四五”和2035年远景目标的设计与东盟各国未来发展蓝图相对接，将为东盟-中国合作注入新动力。

“中国国内市场潜力巨大，中国内需扩大，东盟国家也可以从中获益。中国所谋划的‘双循环’新发展格局将为东盟和中国带来共赢。”柬埔寨内阁办公厅国务秘书应国泰说。

在对话中，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式签署成为热门话题。应国泰认为，RCEP的签署恰逢其时，当前保护主义、单边主义正在抬头，RCEP的签署代表着多边主义和自由贸易的胜利。

今年以来，中国与东盟经贸合作逆势上扬，双方历史性地互为第一大贸易伙伴。前三季度双方贸易额达4818亿美元，占中国同期外贸总额的七分之一。

菲律宾民主人民力量党领导人、众议长贝拉斯科在视频致辞中说，RCEP的签署将为本地区经济发展创造更大潜力。在政党引领下，东盟-中国合作的民意基础将更加牢固。他建议各方充分发挥技术和媒体的作用，增进东盟和中国在政治安全合作、经贸往来、人文交流等各领域的友好关系。

“在疫情蔓延和全球经济遭受重创的新形势下，RCEP将为全球经济快速复苏注入更多的正能量，造福世界各国人民。”林万锋说。

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