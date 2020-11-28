中英举行活动纪念恩格斯诞辰200周年

新华社伦敦11月28日电（记者张代蕾 金晶）为纪念恩格斯诞辰200周年，中英两国近日举办了一系列人文交流活动。

26日，中国驻曼彻斯特总领事馆以曼彻斯特切塔姆音乐学校为主会场，举办恩格斯诞辰200周年线上纪念活动。这家学校里的图书馆是当年恩格斯经常与马克思到访之地。

当天，主办方在活动现场播放了纪录片《恩格斯与曼彻斯特》，举行了“恩格斯厅”命名仪式。切塔姆音乐学校学生还参照恩格斯70岁生日场景演唱了歌剧《茶花女》选段，朗诵了恩格斯喜爱的普希金诗歌，并演奏了贝多芬的钢琴曲。

大曼彻斯特副市长兼曼彻斯特市议长理查德·利斯在纪念活动上说，在纪念恩格斯诞辰200周年之际，特别是在抗击新冠疫情的斗争中，曼彻斯特要继续发扬和促进公平公正与创新进步的精神，继续深化对华合作，实现包容性可持续发展。

中国驻曼彻斯特总领事馆日前还与当地华侨华人、中资企业和留学生代表，向位于曼彻斯特市中心的恩格斯雕像敬献花环，向切塔姆音乐学校移交由鲁迅美术学院制作的“恩格斯厅”铜牌。

25日，为纪念恩格斯诞辰200周年，中国国家行政学院与英国曼彻斯特市议会在线上举行“中英城市工业转型与经济复苏研讨会”，两国政界、学术界代表围绕城市工业转型与创新发展、经济复苏与人类社会可持续发展等议题进行了交流讨论。

中国国家行政学院与中国马克思主义研究基金会日前还主办了“第十二届中国特色社会主义论坛暨中国马克思主义论坛2020”，120多名参会专家以“恩格斯的思想及当代价值”为主题展开交流，英国马克思恩格斯人文交流学会、英国索尔福德大学有关负责人也在论坛上进行了视频发言。

恩格斯生于1820年11月28日，1842年来到英国曼彻斯特，与挚友马克思开启了人类思想史上的伟大创新。

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