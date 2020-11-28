人民网>>国际

中英举行活动纪念恩格斯诞辰200周年

2020年11月28日16:09  来源：新华网
 

新华社伦敦11月28日电（记者张代蕾 金晶）为纪念恩格斯诞辰200周年，中英两国近日举办了一系列人文交流活动。

26日，中国驻曼彻斯特总领事馆以曼彻斯特切塔姆音乐学校为主会场，举办恩格斯诞辰200周年线上纪念活动。这家学校里的图书馆是当年恩格斯经常与马克思到访之地。

当天，主办方在活动现场播放了纪录片《恩格斯与曼彻斯特》，举行了“恩格斯厅”命名仪式。切塔姆音乐学校学生还参照恩格斯70岁生日场景演唱了歌剧《茶花女》选段，朗诵了恩格斯喜爱的普希金诗歌，并演奏了贝多芬的钢琴曲。

大曼彻斯特副市长兼曼彻斯特市议长理查德·利斯在纪念活动上说，在纪念恩格斯诞辰200周年之际，特别是在抗击新冠疫情的斗争中，曼彻斯特要继续发扬和促进公平公正与创新进步的精神，继续深化对华合作，实现包容性可持续发展。

中国驻曼彻斯特总领事馆日前还与当地华侨华人、中资企业和留学生代表，向位于曼彻斯特市中心的恩格斯雕像敬献花环，向切塔姆音乐学校移交由鲁迅美术学院制作的“恩格斯厅”铜牌。

25日，为纪念恩格斯诞辰200周年，中国国家行政学院与英国曼彻斯特市议会在线上举行“中英城市工业转型与经济复苏研讨会”，两国政界、学术界代表围绕城市工业转型与创新发展、经济复苏与人类社会可持续发展等议题进行了交流讨论。

中国国家行政学院与中国马克思主义研究基金会日前还主办了“第十二届中国特色社会主义论坛暨中国马克思主义论坛2020”，120多名参会专家以“恩格斯的思想及当代价值”为主题展开交流，英国马克思恩格斯人文交流学会、英国索尔福德大学有关负责人也在论坛上进行了视频发言。

恩格斯生于1820年11月28日，1842年来到英国曼彻斯特，与挚友马克思开启了人类思想史上的伟大创新。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved