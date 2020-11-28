第九届中国-南亚国际文化论坛“人文智库对话”视频会议成功举办

11月27日，中国人民对外友好协会和云南省人民政府共同举办第九届中国-南亚国际文化论坛“人文智库对话”视频会议。中国人民对外友好协会会长林松添、云南省人大常委会副主任李培，尼泊尔前副总理苏加塔·柯伊拉腊，孟加拉人民共和国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼，论坛共同发起人、知名中印文化研究学者谭中等出席并分别致辞。中国人民对外友好协会李希奎副会长主持，文化交流部主任朱丹等出席。

来自中国和南亚各国的学术界、媒体和友好组织的与会代表以“弘扬亚洲文明、共促和平发展”为主题深入探讨，分享智慧，共话合作。中国和南亚各国有关机构和大学近200人在线旁听。

各方积极评价论坛在促进本地区人文交流所发挥的积极作用，表示在世界面临百年变局和世纪疫情叠加影响的严峻形势下举办本地区人文智库对话会具有重要现实意义。

林松添说，中国和南亚各国山水相连，陆海相望，人民世代友好，友谊源远流长。在互学互鉴中滋养了各自独特的文化和璀璨的文明，形成了绚丽多彩的亚洲文明，也为世界文明发展做出了重大贡献。

林松添表示，人类生活在同一个地球村，各国人民利益休戚与共、命运紧密相连。面对新冠肺炎疫情的共同威胁和挑战，世界上没有哪个国家能够独善其身，没有哪一种人可以例外，唯有团结合作才能战而胜之。

林松添表示，中国与南亚有着相似的历史遭遇和相同的价值理念与梦想追求，都渴望拥有一个和平安宁、和谐繁荣的世界和亚洲，让本地区人民都能过上好日子。中华文明绵延发展五千年，历来讲究人与人之间、国家之间应当崇尚和平、和谐、和睦，互利共赢、共同发展。目前，新冠肺炎疫情在中国大陆大规模暴发几无可能，中国将于年内如期实现决胜脱贫攻坚、实现全面建成小康社会的奋斗目标，14亿中国人民将全部摆脱绝对贫困，一个都不少。

林松添说，“一带一路”倡议源于中国，属于世界。建设“一带一路”合作已经并将继续给世界各国、特别是南亚国家和人民带来实实在在的利益和福祉，推动本地区和世界共同繁荣；同时，也促进了中国与南亚各国之间在科技、教育、文化、卫生、民间交往等人文领域的交流与合作。中国将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，致力于更高水平扩大开放和高质量发展，将为本地区和世界各国深化互利合作、促进共同发展提供新机遇。

尼泊尔前副总理柯伊拉腊高度赞赏“一带一路”倡议并表示，亚洲是世界各种宗教集结地，文化多元，“一带一路”不仅促进不同区域的互联互通，推动经济金融的融合发展，且有利于促进不同文明的交流互鉴、共同繁荣。

孟加拉国驻华大使扎曼高度评价中国在减贫脱贫上取得的巨大成就，认为中国的经验值得孟方和世界借鉴。

巴基斯坦《团结报》主编塔赫·法鲁克认为中巴经济走廊是习近平主席关于构建人类命运共同体伟大倡议的具体实践，不仅为中巴两国经济发展带来机遇，也唤起了南亚各国人民对和平与发展的希望，将对整个地区产生积极影响。

谭中先生表示，当今世界已发生“两大变化”，一是全球经济重心已从跨大西洋转到亚洲；二是只为本国打算的狭隘民族主义已经行不通，应该携手构建人类命运共同体。中国和南亚比邻而居，应该秉持共商共建共享理念，团结合作。政治上，学习欧盟和睦共处，求同存异；经济上，互利共赢、共同发展，摒弃“你死我活”的零和博弈；文化上，共同弘扬中华文明“天下大同”和印度文明“世界一家”的理想。

中国社会科学院、北京大学、云南大学等中外与会嘉宾学者就促进本地区人文交流和文明互鉴，共同维护亚洲文明多样性和包容性，共创亚洲世纪等议题发表了看法，达成了共识。

中国-南亚国际文化论坛创办于2008年，成为中国和南亚国家多边人文智库交流的重要平台。

(稿件来源：中国人民对外友好协会)

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